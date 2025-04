Qué es el osteoblastoma: el raro tumor que padeció Julio Iglesias hace más de 60 años y que le dejó secuelas

Alejado de los escenarios desde 2019, Julio Iglesias no pasa desapercibido. Y es que aunque su retiro ha sido discreto, sin muchas apariciones públicas ni entrevistas, en los últimos días, su nombre volvió a ocupar titulares tras unas declaraciones de su amigo, el periodista Carlos Herrera, que despertaron preocupación entre sus seguidores.

Durante una de sus intervenciones en la radio, Herrera aseguró que "Julio, de cintura para arriba está estupendo, pero tiene dificultades para moverse, de cintura para abajo tiene 500 años". Una afirmación que, aunque dicha con un toque de humor, dejó ver que el cantante no se encuentra en su mejor momento físico.

La respuesta no es nueva para quienes han seguido de cerca la vida del cantante. Y es que Julio Iglesias convive desde hace más de 60 años con las secuelas de una enfermedad poco común pero bastante seria: el osteoblastoma, un tipo de tumor óseo que ha afectado su columna vertebral desde que tenía 19 años.

El osteoblastoma es un tumor benigno, lo que significa que no es canceroso. Sin embargo, eso no quiere decir que sea inofensivo. Es una enfermedad rara y suele aparecer en la columna vertebral o en los huesos largos del cuerpo, como los de las piernas o los brazos.

Aunque crece lentamente, puede ser muy agresivo. Al desarrollarse en la columna, puede afectar los nervios cercanos, lo que genera un dolor intenso y problemas de movilidad. En algunos casos, incluso puede causar parálisis parcial o debilidad en las extremidades.

Los síntomas más comunes incluyen dolor persistente en la zona afectada, hinchazón, y en casos más graves, dificultad para moverse. Cuando el tumor presiona los nervios de la columna, puede provocar problemas neurológicos, como pérdida de fuerza, falta de coordinación o parálisis parcial en las piernas.

En su caso, todo ocurrió cuando apenas tenía 20 años. En esa época, Julio Iglesias era muy joven y aún tenía muchas metas por delante. El cantante estudiaba Derecho y soñaba con ser futbolista profesional, incluso jugaba como portero en las categorías juveniles del Real Madrid.

Sin embargo, un grave accidente de coche lo dejó postrado en una cama de hospital durante más de un año. Sus primeros diagnósticos fueron muy desalentadores, y es que los médicos aseguraban que nunca volvería a caminar. A pesar de estos informes el cantante no se rindió y tras pasar un año y medio casi paralítico, logró recuperarse.

Durante su recuperación, los médicos descubrieron que tenía un osteoblastoma en la columna, una zona especialmente delicada porque está conectada con el sistema nervioso que controla las piernas. El tumor no solo le causaba un dolor constante, sino que le dificultaba moverse con normalidad. La cirugía fue necesaria para tratarlo, y aunque fue un proceso largo y doloroso, consiguió salir adelante.

Ese periodo de reposo fue decisivo en su vida. Al estar tanto tiempo en cama, un amigo le regaló una guitarra para entretenerse. Así fue como Julio Iglesias empezó a escribir canciones. Lo que comenzó como una forma de pasar el tiempo terminó convirtiéndose en la gran pasión de su vida, marcando el inicio de una carrera musical impresionante.

El tratamiento principal del osteoblastoma es la cirugía. Los médicos intentan extirpar el tumor para evitar que siga afectando los huesos y los nervios cercanos. Sin embargo, como en el caso de Julio Iglesias, si el tumor está en una zona delicada como la columna, la operación puede ser compleja y dejar secuelas.

Además de la cirugía, en algunos casos se recomienda hacer rehabilitación física para recuperar la movilidad o fortalecer los músculos afectados. En la actualidad, los investigadores estudian nuevas técnicas para tratar este tipo de tumores, pero todavía no hay una alternativa más efectiva que la intervención quirúrgica.

Es importante tener en cuenta que no todos los casos de osteoblastoma son iguales. Algunos pacientes se recuperan completamente después de la operación, mientras que otros siguen lidiando con las consecuencias durante muchos años. Aunque no es una enfermedad terminal, sí puede afectar gravemente la calidad de vida si no se trata adecuadamente.

A pesar de todas las dificultades, el cantante nunca ha permitido que la enfermedad definiera su vida. Tras su recuperación, estudió en la Universidad de Cambridge y poco después inició su carrera como cantante.

Hoy, con más de 80 años, lleva décadas siendo un referente en la música latina, con millones de discos vendidos en todo el mundo.

El cantante es un icono en España.

Por ahora, no hay mucha más información sobre su estado actual, pero las palabras de Carlos Herrera indican que su movilidad está reducida, probablemente como consecuencia de su antigua dolencia.

Aunque no se ha retirado oficialmente, su ausencia prolongada de los escenarios ha sido suficiente para que muchos lo den por retirado. Por su parte, sus seguidores no han tardado en mostrarles su apoyo y cariño en redes sociales, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.