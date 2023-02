19 céntimos por kilómetro desde 2004: los sanitarios logran que se actualice el precio de sus trayectos

Son muchos los sanitarios de Castilla y León que tienen que acudir a los puestos de trabajo en zonas rurales que están distantes de sus lugares de residencia con su propio vehículo. Su papel es fundamental en la denominada España Vaciada. Sin embargo, esos recorridos, a veces por carreteras intransitables, se convierten en una odisea y una ruina.

La Consejería de Sanidad les abona desde 2004, 19 céntimos por kilómetro recorrido entre los más de 3.600 consultorios locales de la Comunidad. Casi 20 años sin revisar unos datos cuando el precio de los carburantes se ha incrementado en aproximadamente un 100%. Por este motivo, han protestado, y por suerte, la Junta los ha escuchado tras la denuncia pública del Sindicato de Enfermería, Satse, en Castilla y León.

[Satse recoge más de 2.100 firmas de enfermeras para forzar a la Junta a subir el precio de kilometraje]

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha comprometido hoy mismo a la actualización del precio del kilometraje entre aquellos sanitarios que emplean su vehículo privado. Para el portavoz es una cantidad que se ha quedado “anticuada” por la evolución de los precios del combustible, principalmente en el último año y medio, y por ello se pondrá sobre la mesa de empleados públicos.

Hay que recordar que SATSE Castilla y León recogió el pasado año 2022 más de 2.000 firmas de enfermeras de Atención Primaria que trasladó al consejero de Sanidad y al de Presidencia de la Junta, firmas que demandaban la actualización del precio del kilometraje.

Desde SATSE se afirman que están "expectantes" y esperan que esa propuesta de acuerdo, que se va a llevar a la mesa de empleados públicos, "recoja la subida real del carburante y una compensación por el gasto que supone para los trabajadores el uso de su vehículo, dados los miles de kilómetros que realizan con los mismos derivados de su actividad asistencial". De hecho, enfermeras como las de León realizan más de un millón de kilómetros al año para garantizar la asistencia sanitaria.

No usar coche propio

Ante la falta de respuesta oficial, ayer mismo, SATSE instaba a las enfermeras y enfermeros de SACYL a no usar su vehículo particular para prestar la asistencia si ese precio por kilómetro recorrido no se actualizaba y ponía a su disposición un modelo de reclamación para que lo registraran ante la Gerencia Regional de Salud, de modo que ésta determinara un medio de transporte para realizar la asistencia sanitaria entre los diferentes pueblos y la atención domiciliaria.

