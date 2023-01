Sacyl acuerda 35 citas diarias de 10 minutos para los médicos de Atención Primaria y 28 en Pediatría

El consejero de sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, y el presidente de la confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, han firmado este lunes un acuerdo para establecer líneas de trabajo de cara a los próximos años. Estas están centradas en implementar sistemas de incentivación y mejoras de cargas asistenciales en los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria.

Un acuerdo que tiene como objetivo “garantizar una adecuada atención sanitaria” en un contexto de “falta de médicos especialistas”. Las medidas contemplan un incremento de 1,5 euros por cada hora las cuantías del complemento de atención continuada por las guardias. Una subida que se realizará de una forma “progresiva” en dos años. Hasta ahora, los médicos ganaban por guardia 27,1 euros en diario y 30,31 euros en festivos. “Esta Comunidad es una que tiene una de las condiciones laborales y económicas de las mejores de España”, señalaba Díaz Villarig. El acuerdo defiende que el acto médico sea presencial. Puede ser que en algún momento o circunstancia "no sea así", pero "a nadie se le ocurre que deba ser mediante un plasma o teléfono".

“Hay una sobrecarga asistencial”, apunta el presidente del CESM. Por ello, han pactado que el máximo de pacientes que se deben ver en una jornada sean 35 en Atención Primaria y en pediatría 28. “Una reivindicación ancestral que es que por cada paciente sean 10 minutos de media”, informaba. La espera no va a superar en ningún caso las 48 horas. La media ahora mismo "está por debajo". Para poder llevar a cabo esta acción se dispondrá de una serie de consultas “que se realizarán de modo voluntario para garantizar un acceso a la asistencia en ese plazo que nos hemos marcado”, que serán 25 extraordinarias. El incentivo que se le dará será de 322 euros por cada jornada extraordinaria de cada cuatro horas y la mitad por dos horas.

Dentro de los “graves problemas” del sistema sanitario están los “estructurales”, informaba el presidente del CESM. Por ende, ha adelantado que en los próximos días, concretamente el 1 de febrero, el Colegio de Médicos de Valladolid realizará una rueda de prensa para “paliar los problemas importantes” y dar sus “opiniones” sobre la posible solución a los graves problemas de la Atención Primaria en la Comunidad.

“Lo que vamos a decir va a suponer un gran debate político. El sistema sanitario tiene un problema de modelo, que está caducado, encorsetado y si no tomamos medidas, la viabilidad del sistema no va a ser posible”, afirma el presidente del CESM. Para poner fin necesitan un “pacto con la sanidad” y que, conjuntamente, sean capaces de llegar a un acuerdo. Un pacto que se puede hacer “a nivel autonómico y nacional para intentar que la sanidad siga por un camino por el que ahora no va”.

“Quiero agradecer la voluntad de diálogo de CESM, algo que no ha ocurrido en otras zonas donde se han impuesto movilizaciones. La situación sanitaria pone en manifiesto la necesidad de una organización, de un pacto, que hasta hoy no he visto en otras comunidades autónomas”, apunta el consejero de Sanidad.

Afirman que el país está en un momento de “falta de médicos especialistas, sobre todo en familiar y comunitaria”. Por ello, creen que es necesario adoptar “medidas a corto y medio plazo para llegar al horizonte donde la tasa de reposición de esos médicos sea positiva y haya recambios suficientes”. Vázquez ha lanzado un dardo al Ministerio dado que cree que “ha decidido que no debe ser importante y no ha tomado medidas que siete comunidades autónomas le pidieron en julio y siguen sin respuesta”.

“Los médicos no los vamos a inventar, hay los que hay”, apuntaba Díaz. Por ello, cree que se debe hacer un “pacto por la sanidad” porque sino “el barco se va a hundir”. Han realizado un llamamiento a Ministerio, Consejerías y sociedad para defender un “sistema sanitario público y universal”. Los médicos "tienen que colaborar", sino habrá "un problema en la sociedad". El índice de reposición es bajo. En las guardias hay que estar "en la media de las siete comunidades de España".

El consejero precisó que este acuerdo pasará por Mesa Sectorial y explicó que tiene la voluntad de acordar otro para el colectivo enfermero con Satse, aunque no avanzó ni las fechas ni el contenido que incluirá.

Manifestaciones en la Comunidad

En la tarde del domingo, miles de médicos salían a la calle para pedir medidas de mejora en el sistema sanitario. Ante ello, el consejero de Sanidad afirma que las "respeta" pero que la Junta "está haciendo lo que tiene en su mano actualmente".

Destaca que hay otras medidas que se han pedido "reiteradamente" al Ministerio como "agilizar la homologación de títulos o flexibilizar la formación de MIR". Por otro lado, el presidente de CESM apuntaba que en la Comunidad el número de consultorios son 3.600 que son "tantos o más que en España entera".

La retirada de mascarillas es una "medida electoralista"

Vázquez ya "era partidario de la retirada de mascarilla" dado que considera que "no tenía sentido que hubiera que llevarla en el medio de transporte". Cree que es "una medida de coherencia". Sin embargo, también ha señalado que se trata de una "medida electoralista" puesto que "no ha pasado siquiera por la Comisión de Alertas Epidemiológicas".

En este momento, la incidencia del Covid-19 está en "límites bajos" pero cree que sería "osado" si hablase sobre "la necesidad o no de quitar la Declaración de Pandemia". Pese a ello, ha informado de que la OMS se lo "está planteando".

