La Bonoloto deja miles de euros en Burgos y en Zamora
Dos agraciados se han llevado dos premios de Segunda Categoría en el sorteo de este miércoles.
Más información: La suerte sonríe a León: la Bonoloto deja un importante premio con miles de euros
Noticias relacionadas
El sorteo de La Bonoloto de este miércoles ha dejado miles de euros en las ciudades de Burgos y Zamora. El despacho receptor número 18.035 de la capital burgalesa y el 91.350 de la capital zamorana han vendido sendos boletos acertantes de Segunda Categoría, con cinco aciertos más el complementario, dotados con un premio de 56.226,01 euros cada uno.
Además, en el sorteo de este miércoles, ha habido un agraciado de Primera Categoría, con seis aciertos, en el municipio gaditano de Tarifa que se ha llevado 1.869.808,08 euros y otro de Segunda Categoría en la localidad madrileña de Móstoles. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.825.933,50 euros.