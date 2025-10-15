Un pueblo de Segovia se lleva un buen puñado de euros gracias a un premio de La Bonoloto

El sorteo de La Bonoloto de este martes, 14 de octubre, no tiene premiados de primera categoría (seis aciertos) por lo que se ha generado un gran bote con el que un único acertante podría ganar una cantidad de 600.000,00 euros.

De segunda categoría, o lo que es lo mismo, de cinco aciertos y el complementario, existen dos boletos acertantes, uno en A Fraga (A Coruña) y el otro en Castilla y León.

La suerte ha ido a parar a la Administración de Loterías Número 1 de El Espinar (Segovia), situada en la Plaza de la Constitución número 8.

El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 68.467,82 euros, para tapar agujeros.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por los números: 43-31-10-20-47-03, el complementario el 38 y el reintegro el 8.