Dos provincias de Castilla y León se llenan de billetes con el sorteo de la Bonoloto

La suerte ha viajado este miércoles, 20 de agosto, a dos provincias de Castilla y León con el sorteo de la Bonoloto. En concreto, a la ciudad de Valladolid y al municipio zamorano de Fuentelapeña.

Allí han sido validados dos boletos acertantes de Segunda Categoría, premiados con 36.694,07 euros, que han sido consignados en la Administración de Loterías nº26 de la ciudad del Pisuerga y en el Despacho Receptor nº 90.235 de Fuentelapeña.

Además, de Segunda Categoría existen otros tres boletos acertantes, validados en Archena (Murcia), Getafe (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado en Santiago de Compostela (A Coruña).

Del mismo modo, se ha registrado un premio de Primera Categoría, que también ha sido consignado en Getafe (Madrid).

La combinación ganadora ha correspondido a los números 44-22-19-32-33-20, complementario 6 y reintegro tres.