La suerte sonríe a León: la Bonoloto deja un importante premio con miles de euros

La administración de León donde se ha vendido el boleto acertante

Un ciudadano de Castilla y León está de enhorabuena. El sorteo de la Bonoloto, celebrado este lunes 29 de septiembre, ha dejado un importante premio en la Comunidad.

Se trata de un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) del que existen dos ganadores. Uno de ellos en León, que ha sido validado en la administración de loterías nº 11; situada en Villafranca, 2.

El otro boleto agraciado ha ido a parar a Guadalajara, a la administración de loterías nº 5 en la calle Padre Félix Flores, 7. El premio es de 72.989, 92 euros.

La combinación ganadora es: 34- 49- 06- 07- 41- 19; complementario 01 y reintegro 4. No ha habido ningún ganador del bote. Por tanto, la recaudación del sorteo asciende a 2.346.682,50 euros.