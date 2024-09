María Peláe, en su estreno en Valladolid: "Mientras las críticas me vengan de un lado concreto creo que estoy centrando bien los tiros"

En la noche de este viernes Valladolid se vestirá de gala para recibir, por primera vez, a una de las artistas del momento, la gran María Peláe.

La malagueña ofrecerá a las 21:00 horas un concierto en la Plaza Mayor de la ciudad, que se celebrará en el marco de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024 y en el que hará vibrar a vecinos y visitantes con sus temas más sonados.

Su primer espectáculo en la ciudad, al que, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, se enfrenta con ganas, ilusión y, sobre todo, "mucha alegría".

"Me espero de todo y todo bueno. Es mi primera vez allí y por eso todo el equipo vamos con muchas ganas de este 'Al baño maría', encima en fiestas y en la plaza grande. Creo que no se puede pedir más", ha revelado.

Tras afirmar que su única intención es que el público vallisoletano "lo de todo y se lo pase realmente bien", María ha desvelado que lo que este se va a encontrar es "un show concebido como un viaje de lo más divertido con el que pretendemos llevar a la gente por muchos sitios y que no paren de bailar".

María Peláe

Y es que, el show de María cobra un significado aún más especial, teniendo en cuenta que la cantante va a compartir escenario con India Martínez, cuya actuación está prevista para las 23:00 horas de este mismo viernes.

La malagueña se ha referido a ella como "una compañera a la que quiero muchísimo" y a la que le une "algo maravilloso como el proyecto 'Lorca por Saura'", que rinde homenaje a Federico García Lorca a través de la fusión de la poesía y el flamenco.

María Peláe lleva ligada a la música desde bien pequeña. Tal y como ella misma ha explicado, "es algo que siempre ha estado ahí y que ha sido mi vía de escape y desahogo".

Si bien, sus inicios estuvieron más centrados en la composición que en su faceta de cantante. De hecho, su primer concierto no llegó hasta ya cumplidos los 17 años. "Recuerdo que no levanté la cabeza de la guitarra hasta la última canción de la vergüenza que me daba. Pero contra todo pronóstico, hoy no hay quien me baje del escenario", ha admitido.

Aun así, asegura que "no hay un punto clave en el que decidí hacer de mi pasión mi profesión", ya que ha estado mucho tiempo compaginando la música con trabajos como Trabajadora Social y estudios de Antropología. "De la música durante mucho tiempo se sobrevive, no se vive", ha afirmado.

María Peláe en 'El Hormiguero'

No obstante, a raíz de su primer concierto, en el que se dio cuenta de que "lo que se siente en los escenarios en pocas ocasiones se puede sentir", se puso a trabajar y esto, sumado a un extra del factor suerte, hizo que poco tiempo después ya pudiese dedicarse a la música al 100%.

"Empecé a cantar en teterías de Málaga, después en salas de canción de autor y en todos los bares habidos y por haber. Poco a poco empecé a aumentar la banda y hasta el día de hoy", ha expresado.

No tardó mucho en protagonizar su salto a la fama. Esto es algo que le es complicado localizar, pero sí reconoce que un punto de inflexión fue cuando sacó la canción de 'La Niña'. "De hecho, es la que más se sabe la gente", ha confesado.

María define su música como "un mejunje en el que todo mezclado sabe bien". Sostiene que es su día a día, y también el de su pareja, Alba Reig, ya que la mayoría de sus canciones, sobre todo las últimas, están producidas por la cantante del grupo Sweet California.

Destaca la mezcla del flamenco con ritmos actuales la seña de identidad de cada una de ellas, así como el hecho de que la gran mayoría incluyan mensajes de crítica social. Una realidad que es consciente que le hace recibir más críticas de lo habitual.

María Peláe en un concierto

Sin embargo, la artista lo tiene más que asumido y no es algo que le pese, ni mucho menos que le dé quebraderos de cabeza: "El mojarse hace que también te lluevan críticas, aunque mientras vengan de un lado concreto creo que estoy centrando bien los tiros. Yo no concibo la canción de autor sin decir algo y no entendería el hacer música si no aportase mi pequeño granito de arena a intentar mejorar la sociedad", ha admitido.

Y es que, todo eso es lo que le ha hecho llegar tan lejos, cosechar grandes éxitos y alcanzar logros profesionales de gran calado que jamás había imaginado. Entre ellos destacan "el conseguir sacar mi primer disco con un crowfunding y con dinero prestado" y "el enfrentarme a retos como el de 'Tu cara me suena' o 'Lorca por Saura'".

"Hacer una canción y escuchársela cantar a Pastora Soler también ha sido una de las cosas más bonitas que me han podido pasar y también cantar 'Historias de vida' con Vanesa Martín. Me he encontrado con sueños que no había soñado", ha apostillado.

Por todo ello, no podría elegir entre la composición y los escenarios. Ambas cosas le aportan mucho "y tienen partes muy bonitas". En este sentido, la andaluza reconoce que "está abierta a los nuevos sueños que vengan" y desea que "por lo menos sean igual de bonitos que los que me he encontrado hasta ahora".

Mientras tanto, según ha confesado, está centrada en su gira, en preparar material musical "que empezará a salir a partir de enero" y en un proyecto "muy bonito" y especial, en el que lleva mucho tiempo trabajando y que verá la luz el próximo 1 de noviembre. Lo único que ha revelado sobre él es que incluye música "y un poquito de todo", y que en estos momentos están grabándolo y preparando su presentación. Tic tac... empieza la cuenta atrás.