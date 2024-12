Ya hay fecha para el juicio contra el senador Manuel Baltar por circular a 215 km/h por Zamora

El Tribunal Supremo ya ha anunciado la fecha del juicio contra el senador del Partido Popular y expresidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, acusado de un presunto delito contra la seguridad vial.

Cabe recordar que el abril de 2023 fue cazado circulando a 215 kilómetros por hora con un vehículo oficial por la A-52, a la altura de Asturianos (Zamora), cuando viajaba de su provincia a Madrid en sentido Benavente.

Un radar de la Guardia Civil detectó un exceso de velocidad de más de 95 kilómetros por hora del límite permitido y una patrulla le paró unos metros más adelante, llegando a denunciarle y a sancionarle con una multa de 600 euros, 300 pronto pago, y seis puntos del carné.

Tal y como ha dado a conocer la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, será el próximo 13 de enero cuando el senador sea juzgado.

Asimismo, cabe destacar que en otra resolución, la Sala ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y la defensa, que incluyen el interrogatorio del acusado, la declaración como testigos, entre otros, de los guardias civiles que realizaron el atestado y la documental relativa al acta de inspección técnico ocular de la vía, la diligencia sobre el carácter del cinemómetro, los fotogramas obtenidos con el mismo, los certificados de verificación metrológica, así como el boletín de denuncia por exceso de velocidad.

Respecto a las cuestiones previas planteadas, que son non bis in idem (vulneración de derecho a no ser sometido a un doble procedimiento sancionador) y cosa juzgada, la Sala indica que serán resueltas al inicio del juicio conforme establece el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el auto de admisión de pruebas recoge que el Ministerio Fiscal solicitó en su momento la apertura de juicio oral y presentó escrito de acusación contra Baltar por un delito contra la seguridad del tráfico, interesando que se le imponga la pena de multa de seis meses con diez euros de cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, descontando el importe de la multa administrativa cuyo pago se acredite en ejecución de sentencia, un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y costas.

Varios juicios

El día 9 de mayo de 2023, apenas unas semanas después de cometer el presunto delito del que se le acusa, el senador del PP fue citado para un juicio rápido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria.

Sin embargo, este finalmente fue suspendido y aplazado a causa de la incomparecencia de su abogado, quien alegó tener ya prevista un señalamiento anterior.

Una vez que el citado juzgado desestimó los recursos planteados por el abogado del expresidente de la Diputación, a través de los cuales solicitaba la suspensión del señalamiento del juicio contra él y la nulidad de las actuaciones, fijó el juicio el 11 de mayo.

Finalmente, este día Manuel Baltar prestó declaración, aunque negando las acusaciones que pesaban sobre él y rechazando, además, la pena solicitada por el Ministerio Fiscal.

Así, ante su negativa a aceptar los cargos, el Juzgado de Puebla de Sanabria no pudo dictar sentencia de conformidad, teniendo, por tanto, que enviar el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Zamora, para un nuevo enjuiciamiento.

Llegó a haber fecha para ello, pero finalmente le juicio fue nuevamente suspendido, en esta ocasión, por la huelga de la Administración de Justicia.