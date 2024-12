Ángeles Medina, nueva alcaldesa de Toro: "Tras un paréntesis, vamos a recuperar lo que funcionó bien antes del PP"

El pasado 28 de octubre la ciudad de Toro cambió de signo político en el Ayuntamiento al prosperar una moción de censura contra el exalcalde del PP, que salió adelante con el apoyo del PSOE, Nos Movemos por Toro y el apoyo de Futuro.

Así, resultó elegida nueva alcaldesa la concejala de Nos Movemos por Toro, la formación del exalcalde Tomás del Bien, Ángeles Medina Calero. La nueva regidora cuenta con una dilatada experiencia en el Ayuntamiento, ya que siempre ha acompañado a Del Bien, tanto en la oposición como cuando ejerció la Alcaldía. Y hablamos de 2015.

JL Leal Ical Ángeles Medina, nueva alcaldesa de Toro tras triunfar la moción del PSOE y el partido de Del Bien

Con Ángeles Medina habla EL ESPAÑOL de Castilla y León sobre los motivos que la han llevado a la Alcaldía, también de su amplia experiencia, la realidad actual de la ciudad toresana y de sus planes para el futuro. Sin olvidar la Navidad.

Ángeles Medina Calero, alcaldesa de Toro, junto a libros facsímil de la siempre recordada Isabel de Castilla o la Católica L. Falcao

Alcaldesa, ¿qué tal este primer mes de Alcaldía?

Lo que más me ha dolido es encontrarme con lo que me he encontrado, porque yo, aparte de primer teniente de alcalde con Tomás del Bien, era concejal de Economía. Eso es lo que me ha dolido, encontrar cómo está la situación del presupuesto y de las cuentas. Me ha dolido bastante.

¿Por qué se ha llegado a esta situación con la moción de censura?

Había discrepancias. Todos somos socialistas. No hace falta tener un carné para ser socialista. Hay que analizar la vida de cada uno, no solo la pública, sino también la privada. Y ahí se demuestra quién es socialista y quién no es. Independientemente de eso, pues dentro de la familia socialista, como en todas, hay asuntos en los que se discrepa. Hubo una serie de discrepancias con el Partido Socialista de Zamora. Y por ello, independientemente de lo que sintamos cada uno y de dónde nos sintamos políticamente, nos presentamos a las elecciones, con una agrupación de electores. Esas discrepancias, el tiempo y el diálogo las lima, y han desaparecido. Y por eso la moción de censura. Independientemente de que todo el mundo crea que ha sido por no sé qué asunto. La moción de censura la llevamos trabajando desde el minuto uno. Es más, antes de que se presentara, la última reunión se hizo en mi casa, para intentar llegar a un acuerdo, porque era un sitio neutral, no por nada más. Repito, desde el minuto uno se ha trabajado por limar esas asperezas. Hemos tenido mucho tiempo. Ha habido situaciones en las que parecía que ya estaba, pero ahora ha sido cuando se ha consumado.

Como socialista, aunque sin carné. ¿Cómo ve el asunto de Luis Tudanca frente a al aparato de Ferraz?

He pertenecido a cargos orgánicos en alguna ocasión dentro de mi partido. A congresos federales he asistido a dos. Y fíjese que al último autonómico asistí como representante dentro del grupo de Zamora. ¿Qué puedo decir de Tudanca? No he tenido una relación muy cercana con él. Pero claro, por circunstancias en el trato al Ayuntamiento, del que yo formaba parte y del que sigo formando parte, me he puesto en contra, con permiso de mi secretario provincial. Y ahora, creo que las normas estatutarias hay que cumplirlas desde el más pequeño al más grande.

Vamos a centrarnos en Toro. ¿Qué tal el futuro parque de bomberos?

Respecto al parque de bomberos, independientemente de lo que la gente crea, nosotros seguimos con la misma idea que en abril de 2024. Se nos convoca y en un pleno, por mayoría absoluta de los 13 concejales que forman esta Corporación, se aprobó la cesión de unos terrenos a la Diputación Provincial de Zamora para que construyera allí un parque de bomberos. Recordar que se votó por mayoría absoluta. Todos. Desde abril a agosto, en plenas fiestas de Toro, nos vuelven a convocar a otro pleno para decidir una forma de cesión y autorizar al exalcalde de Toro, a que hiciera todo de su puño y letra sin contar con el resto. Esos fueron los dos puntos que se llevaron al orden del día. Quien me conoce y quien ha visto mi trayectoria durante dos legislaturas que hemos tenido una mayoría absoluta, no vamos a permitir el grupo de Nos Movemos por Toro, ni tampoco el resto, porque hay que decir que no es un capricho de Ángeles Medina ni de Tomás del Bien, ni de nadie, el capricho es del Partido Popular, que en contra de todos hizo unas argumentaciones sin datos.

"El asunto del parque de bomberos no es un capricho de Ángeles Medina ni de Tomás del Bien, ni del resto, sino del PP que, en contra de todos, hizo unas argumentaciones sin datos".

Hay que recordar que, cuando en agosto vimos ese expediente, era un decreto de la Alcaldía con una solicitud de la Diputación Provincial de Zamora para una segregación de la finca, y nada más. ¡Por Dios! Ni la memoria, ni en qué consistía, ni qué convenio íbamos a firmar, ni cómo iba a ser el acuerdo de segregación, qué obligaciones tenía el Ayuntamiento, porque también se nos vendió que era gratuito y es mentira.

¿Qué hicieron ustedes ante esa situación?

Lo primero que hicimos, y a la primera reunión a la que he asistido como alcaldesa, fue precisamente a la Diputación Provincial. Acudí acompañada del concejal delegado del área de Bomberos, Javier Gómez Valdespina. En esa reunión se nos dio una alternativa. O sí, o sí, no hay más. Si no es esto, me lo llevo a cualquier lado. Vamos a recordar que no es un servicio que tenga que dar el Ayuntamiento de Toro, porque somos menos de 10.000 habitantes. Pero es que desde Toro, a través del cuerpo de bomberos voluntarios, hemos dado servicio a muchos pueblos. ¿Damos el servicio a 40 pueblos de la provincia, que no es obligación del Ayuntamiento, ni asumir esos costes ni nada por el estilo? ¿A quién le corresponde? A la Diputación Provincial. Y ahora, ¿quién asume todo esto que vamos a hacer? El Ayuntamiento de Toro. Porque la Diputación Provincial quiere la cesión de unos terrenos, ya con suministros de agua, de luz, y una segregación, la mínima, de 50.000 euros. A mayores, el coste de la pérdida de la finca. Todos los concejales han visto que solo se autoriza al alcalde a firmar los documentos que se han aprobado uno por uno en ese expediente. Si hay algo nuevo, iremos otra vez. ¿Hemos tenido que hacerlo? Sí, porque entendemos que es necesario, por tradición, que en Toro haya un parque de bomberos.

¿No están de acuerdo con lo que se ha hecho?

Por supuesto. Ni estamos de acuerdo con la cesión, ni estamos de acuerdo con el propio parque de bomberos. Nace pequeño. Es un copia y pega del parque de bomberos de Fermoselle. Si resulta que desde Toro se utiliza los servicios de bomberos a 40 pueblos, no puede tener la misma categoría. Tendrá que ser mucho más amplio. Pero como ha sido, como dicen en Castilla, son lentejas, pues son lentejas.

Vamos a hablar de otro tema que usted conoce perfectamente, Monte la Reina.

En Monte la Reina no se han hecho las cosas que a nosotros nos gustan, porque han aprovechado un año y medio para dejar todo en manos de la Junta de Castilla. ¿Para dar protagonismo al señor Mañueco? Pues me parece bien, pero no. Hay mucho que decir de lo que se ha perdido. El problema es que las licencias estaban en el Ayuntamiento y se han ido a la Junta de Castilla y León. ¿Y los impuestos de esas licencias quién los va a cobrar? Esa es la gracia que nos ha hecho el señor Rafael González, confirmar ese acuerdo, para que Mañueco se luzca. Es que me está doliendo mucho todo lo que estoy encontrando a nivel económico. Porque independientemente de que los cobre otra administración y que haya convenios, y todo lo que usted quiera, pero habrá bonificaciones, no la exención completa. Y en el Ayuntamiento de Toro no va a haber nada.

¿Usted, una persona de total confianza del exalcalde Tomás del Bien, será continuista o quiere darle un nuevo aire más personal al Ayuntamiento?

Pues mire, dicen en mi pueblo que lo que funciona no hay que cambiarlo. Lo que hay es recuperarlo. Si siendo dos legislaturas del Partido Socialista, que se nos olvida que éramos socialistas, y funcionaron, y pusieron a Toro donde se merecía desde hace muchos años. Si le dieron luz, vida y color. No hay nada que decir de todo lo que es en cultura, patrimonio, turismo. Todo eso se hizo en las legislaturas de Tomás del Bien. ¿Hay algo malo? ¿Funcionó mal? No. Pues como no funcionó mal, vamos a recuperarlo. Y de hecho, aún con muy poco tiempo, pero fuimos a Intur. Nos encontramos que allí teníamos un estand de aquella manera para todos juntos. Nosotros quisimos hacer nuestra propia campaña. Tengo que agradecer a Víctor Gómez de la Parte, el diputado de Turismo, que nos acogió rápidamente. Estuve allí sentada en la mesa explicándolo, porque me parece que Toro se merece algo más que dos fotos en un panel. Por eso, nosotros hicimos una rueda de prensa específica y hemos utilizado nuestras redes sociales para lanzar nuestra agenda cultural. Allí lanzamos el nuevo vídeo promocional, donde había que darle la categoría de 'Toro Ciudad Infinita', pero nos comemos el 'Ciudad Infinita' en ese vídeo. De hecho, se ha recuperado en todos los documentos públicos, en todos los carteles, precisamente los escudos que nosotros, 'Todo en Toro', teníamos con las diferentes muestras según la actividad en la que se toma. La oscuridad ya desapareció.

¿Cuál es su meta como alcaldesa?

Pues lo he dicho bien fácil. Mi meta para Toro es volver a sanar las cuentas. Que volvamos a lanzar a Toro, poner a la ciudad en su sitio, terminar de hacer toda la obra pública que hace falta y que quedó pendiente y de la que no se ha hecho nada. Y repetir que Monte la Reina funcione, pero no que solamente se abra el campamento, sino que hayamos sido capaces, hasta el momento de apertura del campamento, de dotar a Toro de los servicios necesarios para acoger a toda la gente que tiene que venir, y que el pueblo toresano se beneficie de volver a tener su campamento y sentirse orgulloso de tenerlo cerca.

Como yo he conocido a mis padres, mis abuelos, hablar toda la vida de ello, se mezclaban unos con otros. Había grandes hoteles, había de todo. La ciudad estaba viva. Y sobre todo poder recuperar población, que es lo más importante, porque tenemos muy poca población, pero sin embargo se nos olvida de que se nos exigen demasiados servicios, que yo creo que son necesarios. Pero claro, los fondos públicos van en función de la población, y si tú tienes que cubrir los mismos servicios que una capital de provincia, y los fondos son pequeños, nosotros lo tenemos claro. Desde las dos mayorías absolutas de los socialistas en Toro no se subieron los impuestos, y yo pretendo que al menos no se suban tampoco ahora. Por eso hay que buscar medios por otros sitios.

Estamos a las puertas de la Navidad. ¿Alguna novedad de la nueva Corporación?

Volvemos a recuperar muchas cosas de cultura que estaban sin hacer. Hemos encontrado que no estaba previsto nada más que lo típico de los cuentacuentos, o sea, lo que se hace a través de los colegios, y los Reyes Magos, y nada más. Hemos dotado al teatro todos los fines de semana de actividades culturales, para todas las edades, que es lo más importante. Música, deporte... Una cosa que me encantó cuando me la propusieron. Hay dos obras de teatro dedicadas especialmente, a lo mejor, a gente de otra edad, lo han presentado así. Hay una obra de teatro en la que viene Lola Herrera, la gran dama del teatro español, acompañada de Luis Santana y de un pianista. Y van a declamar a Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández.

A lo mejor mi concejal de Cultura no le gusta que lo diga, pero este evento me ha llenado, porque soy una enamorada de Lorca desde hace mucho tiempo, todo el mundo lo sabe, y de Antonio Machado y Miguel Hernández también. Me ha gustado mucho cuando me hicieron la propuesta y se lo agradezco al concejal de Cultura.

Luego se montará una pista de hielo para la gente joven en la plaza, que además hemos hecho un convenio de colaboración con la campaña de comercio que ha hecho la CEOE a nivel provincial, de tal manera que no solo van a ser los bonos que siempre se hacían, sino que dentro de esas rasquitas va a haber entradas gratuitas para la pista de hielo.

Y recuperamos el Papá Noel, porque antes se hacía a nivel privado en un establecimiento de la ciudad. El año pasado ya no lo pudo hacer y ahora lo programamos desde el Ayuntamiento de Toro. Recuperar todo. Volver otra vez a la cultura, que se habían olvidado de ella. La cultura es la cultura, no solamente tener dos conciertos. No, eso no es cultura. La cultura tiene que ser participativa a todos los niveles y a todas las edades.

Finalmente, una gran promoción para Toro, 'Maestros de la costura'.

Quiero reivindicar el trabajo realizado por dos personas individuales que no tienen nada que ver con partidos políticos. 'Maestros de la costura' está aquí en agradecimiento a Mario González y su pareja, Antonio Martín, nada más. Que son los que, por amistad personal con Lorenzo Caprile, lo han conseguido. Cuando ellos compraron una casa, que es un palacio que están restaurando, que ojalá aprendiera mucha gente privada a hacer lo que están haciendo ellos, vino Caprile, como cualquiera invita a sus amigos a conocer su nueva casa. Y en aquel momento coincidieron con Tomás del Bien, un enamorado del arte y un gestor de patrimonio, y se dedicó a enseñarle Toro a Lorenzo Caprile, que se enamoró de Sancti Spíritus, como no podía ser de otra manera.

Y a partir de ahí surgió la idea de 'Maestros de la costura', pero que no es atribuible ni al PP ni al PSOE, es atribuible a Antonio y a Mario, que son los amigos del señor Caprile y son por los que viene aquí este reconocido y famoso programa de TVE. Cuando surgió la pandemia quedó aquello parado y luego lo retomaron. Cuando hemos vuelto, lo primero que hicieron Mario y Antonio, fue llamarme, para saber si podían darle mi teléfono a los productores, porque parece que el programa sigue adelante. Esa misma tarde ya me puse en contacto con los productores.

Toca agradecer la colaboración de Mario y Antonio, y de todos los que van a participar, porque cuando han hecho el llamamiento todos nos hemos volcado. Por ejemplo, en el salón de plenos se van a peinar y vestir. Habrá un desfile de moda, todo se irá viendo. En resumen, se nos pidió colaboración y nos hemos puesto a su disposición. Hasta el punto que hay cuatro personas, el concejal de Cultura, Tomás del Bien y otras dos personas del antiguo equipo ayudando, porque era imposible hacer todo esto en un mes.

Yo seré experta en muchas cosas, pero no en organizar este tipo de eventos y por eso pedí ayuda a quien se la tuve que pedir. Ahora mismo ya está todo organizado. Pero repito, ningún protagonismo del Ayuntamiento, solo es de dos personas, de Mario y de Antonio. Y por supuesto del programa que viene aquí, y que tenemos que agradecer que venga a Toro, sin coste alguno nada más que la organización

¿Algo más alcaldesa?

Pues desde el momento que tomen posesión los dos nuevos concejales y se constituyan todas las comisiones, a seguir trabajando a la velocidad que mejor podamos. Ya han salido publicadas, en menos de un mes que llevamos, todas las obras de los planes provinciales. Hemos vuelto a recuperar el son de pago. Alguna factura quedará, pero las hemos actualizado a 31 de octubre ya todas. La nómina, por primera vez, ya se ha vuelto a recuperar y está cobrada el día 26. Como me preguntaba antes, ¿nuevo? No. ¿Seguir con lo que funcionó? Por supuesto, continuar con ello tras el paréntesis del Partido Popular.