Un mural gigante sobre Los Carochos llena de color este pueblo de Zamora

La iniciativa de llenar de arte con pinturas y esculturas en espacios públicos continua en la localidad zamorana de Riofrío.

Todo ese arte está relacionado con la mascarada de Los Carochos, uno de los ritos más completos y complejos en el panorama de las celebraciones invernales, según cuentan los especialistas.

La última obra a la que se le ha encontrado su sitio artístico es el mural de los “Superhéroes de Riofrío” que ha sido creado por el muralista Carlos Adeva.

Se trata de una pared de 110 metros cuadrados, a gran tamaño, con seis de los once personajes de la obisparra como el Diablo Grande, la Filandorra, el Molacillo, el Chiquito, El del Lino y el Ciego.

Así, la enorme composición ha quedado integrada en torno a la figura del Carocho Grande, el cual posee unas dimensiones gigantes.

Además, que cuyo “conjunto guarda un particular estilo plástico en la línea del cómic de Marvel donde las líneas negras combinan, agrupan y potencian las figuras de la mascarada hasta conseguir una narración pictórica armoniosa”, bajo la opinión del autor.

En referencia a los diversos colores que forman parte de la creación carochera, Adeva ha señalado que “he buscado el efecto impactante de un atardecer rojizo para que concentre la atención de los espectadores”.

Un mural gigante sobre "Los Carochos" pintado por el artista Carlos Adeva Ayuntamiento de Riofrío de Aliste

La idea de “incluir en el mural una tormenta de rayos tiene el objetivo de realzar el porte de estos superhéroes que presentan un aspecto más juvenil, que me recuerda a mi infancia aunque todas las personas, de todas las edades, pueden participar de esa emoción”, ha explicado el artista toresano.

A este especialista en muralismo público y arte medieval, que se ha formado en Salamanca y París, le habría gustado incorporar a esta familia carochera, representada en la pared del edificio de Miguel Casado, el personaje de El Gitano con el burro.

Carlos Adeva pintando el mural en Riofrío Ayuntamiento de Riofrío de Aliste

“Porque me parece muy sugerente”, ha asegurado. El motivo de no hacerlo obedeció a que “se me salía del espacio disponible y al ser una composición en pico tuve que optar por otras soluciones técnicas y artísticas”, ha argumentado.

Para este es el primer mural de grandes dimensiones en el marco del proyecto general del Ayuntamiento de Riofrío de promocionar artísticamente la mascarada de Los Carochos en los espacios públicos de la localidad.

Al respecto, han contado que ya existe otro mural levantado en 2022 en una casa horno del pueblo, y que fue pintado por Ibán Urreta Etxeberria y titulado “Los Carochos cruzando el río”.

Ya hay media docena de esculturas, que se encuentran repartidas por todo el pueblo, creadas por el artista Emilio Gallego, en colaboración, en algún caso, con Gerardo García.

Para la última pieza, llevada a cabo recientemente, ha sido la fundición en bronce de una carocha que tras un proceso totalmente artesanal se encuentra ya colocada precisamente en la plaza de Los Carochos.

José Miguel Blanco, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Riofrío, ha querido agradecer especialmente el ánimo y el trabajo desinteresado que está llevando a cabo un grupo de entusiastas aficionados a la escultura que, en colaboración con la Corporación Municipal.

Además, proponen y ejecutan nuevos proyectos en relación con la Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, declarada en 2002.