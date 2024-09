Mañueco se reunirá con Sánchez pero no negociará la financiación: "Debe debatirse en órganos multilaterales"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre los territorios y que "no haga caso a los cantos de sirena que ha firmado para dar privilegios económicos a sus socios separatistas", en referencia al concierto catalán. Así se ha pronunciado en una intervención ante los medios en Zamora, en la que ha defendido que Castilla y León está "infrafinanciada" y que la reforma de la financiación autonómica debe "tener en cuenta esta situación".

Mañueco se ha mostrado dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno, asegurando que siempre está "en disposición de dialogar", pero se ha negado a negociar y acordar sobre la financiación autonómica. "Lo que no voy a hacer es negociar y acordar sobre una cuestión como es la financiación autonómica, en la que nos hemos comprometido pública y privadamente a que este tema se debata en los órganos multilaterales, en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha alertado de que "está en juego la caja de la solidaridad". "No se puede quebrar la solidaridad ni la igualdad entre los territorios y los españoles, no se puede quebrar el Estado de las Autonomías y no se pueden cambiar las reglas del juego político, económico y financiero por parte del Gobierno solo porque necesite el apoyo de determinadas formaciones políticas", ha señalado.

Mañueco ha apostado por "defender la igualdad de todos los españoles, la solidaridad entre los territorios y apostar por la cohesión de las comunidades" y ha asegurado que es "una responsabilidad del presidente". "A partir de ahí esa va a ser la postura que voy a defender cuando se convoque la Conferencia de Presidentes", ha zanjado.

Mañueco irá con la "mano tendida" a las reuniones del lunes

Mañueco se ha referido también a las reuniones previstas para el próximo lunes con el resto de grupos políticos de las Cortes, a las que acudirá con la "mano tendida". "Mi intención desde que he sido presidente es una política de mano tendida con todas las formaciones políticas, hemos intentado llegar a acuerdos, creo que es más importante tender puentes que construir muros porque considero que avanzar juntos es lo mejor para todos", ha afirmado, asegurando que llevará un "guion" de temas pero que aceptará "otras cuestiones planteadas por otras formaciones".

El Plan para el Desarrollo Social de la Raya verá la luz antes de finalizar 2024

El presidente de la Junta ha informado también de que el Plan para el Desarrollo Social de la Raya "será una realidad antes de finalizar el año". "Se ha trabajado internamente, se van a tener reuniones con los representantes de Salamanca y Zamora, alcaldes de los ayuntamientos más importantes y presidentes de las diputaciones. Trabajaremos con representantes de sectores sociales y económicos", ha informado.

Mañueco ha reiterado, además, su "compromiso" con el Conservatorio de Zamora y con el Museo de Semana Santa y, en el primer caso, ha señalado que están en negociaciones con la empresa. "El incremento y la carestía de los precios está generando complicaciones de gestión, este es un problema muy cotidiano y habitual", ha afirmado, asegurando que su compromiso es "seguir avanzando" y que en estos días habrá una reunión entre la Consejería y la empresa. "El Museo de Semana Santa en los próximos días se adjudicará la empresa para que retome una de las inversiones estrella de Zamora", ha zanjado.