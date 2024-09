La Junta respeta las críticas de Vox al PP en las Cortes: "Lo importante es que las decisiones sean constructivas"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el Gobierno autonómico observa las críticas de Vox al PP en el pleno de las Cortes de esta semana "con respeto al trabajo del parlamento" y ha contrapuesto esa actitud con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dice que va a gobernar como si no tuviera parlamento".

"Nosotros con la gente y desde el respeto", ha afirmado, asegurando que en el pleno de este miércoles el PP recibió críticas "por una cosa y por la contraria", por parte de la oposición de izquierda y de Vox, y ha apostado por verlo "desde el punto de vista de lo que es el diálogo". "Al final lo importante es que las decisiones sean constructivas y pongamos a la gente de Castilla y León lo primero. Esta es nuestra voluntad", ha afirmado.

Carriedo se ha referido a las relaciones entre PP y Vox cuando compartían el Gobierno, y a las tensiones por las críticas de los de Juan García-Gallardo, y ha asegurado que cuando un partido se presenta a unas elecciones y tiene un programa distinto "tiene derecho a hacer critica política". "Había un gobierno que no coincidía en todo. Nos poníamos de acuerdo para hacer cosas en común y nunca pedimos que renunciasen a sus principios y valores. Si dos partidos no tuvieran visiones distintas no serian dos partidos", ha señalado.

Carriedo defiende que Castilla y León tiene "el mejor tratamiento fiscal a la vivienda" de España

También se ha pronunciado acerca de la iniciativa para llevar a cabo rebajas fiscales en la compra de vivienda que llevó Vox al pleno de esta semana y que fue tumbada por el PP y ha asegurado que Castilla y León "tiene el mejor tratamiento fiscal a la vivienda de toda España, tanto en compra como adquisición".

"En las Cortes hay partidos políticos que critican que hemos bajado mucho los impuestos. Le pongo un caso, hay comunidades en las que cuando un joven compra en el mundo rural una vivienda de 150.000, tiene que pagar 15.000. Aquí solo 15 euros. En vez del 10% se paga el 0,001%. No podemos eliminar el impuesto al 100%, pero si lo hemos bajado", ha afirmado.

Carriedo ha defendido que la Junta ha llevado a cabo "una política fiscal ambiciosa, inteligente y que además es compatible en los plazos". "Hay un debate acerca de decir que para tener servicios públicos de calidad hay que subir impuestos y nosotros hemos demostrado que se pueden bajar y tener los mejores servicios públicos. Es plenamente compatible. Nuestra idea es una senda de bajadas de impuestos y esta tiene que ser compatible", ha zanjado.