Javier Faúndez, sobre Zamora Sí y Futuro: "Para romper relaciones, previamente has tenido que tener relaciones"

“En primer lugar, para romper relaciones, previamente has tenido que tener relaciones. Eso, lo primero. Respecto al apoyo de Futuro y al de Zamora sí, todos los vecinos de Toro que están en los plenos me transmiten la negatividad, una detrás de otra”, indicó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en alusión a la “ruptura de relaciones” con el equipo de Gobierno de Toro anunciada ayer por los portavoces de Zamora Sí y de Futuro en el Ayuntamiento toresano, después de que el presidente de la Institución provincial les tildara de “intrascendentes” y de que el alcalde toresano “guardase silencio”.

“Al final, se aprobó el Presupuesto. Ha sido lo único. Lo de decir que rompo relaciones… Nunca las he tenido. Entonces, no puedo romper lo que no tengo”, insistió. Faúndez Domínguez invitó a los portavoces de Zamora Síy de Futuro a escuchar la grabación de las declaraciones en rueda de prensa que provocaron la reacción de ambas formaciones políticas.

“El audio de la rueda de prensa que yo di en la Diputación es tremendamente claro y les invito a que lo oigan. Yo he dicho que, para lograr ese acuerdo de la cesión de los terrenos a la Diputación, hace falta mayoría absoluta y solo se logra con el apoyo del Partido Socialista o con el apoyo de Nos Movemos por Toro y que las otras dos formaciones, Zamora Sí y Futuro, para ese tema, para esa votación, son intranscendentes”, recalcó.

“Vuelvo a pedir lo mismo que le dije en la rueda de prensa: que tengan altura de miras y que le hagan un favor a los 8.500 habitantes de Toro y a los 40 ayuntamientos de la comarca”, añadió. En este contexto, consideró que se trata de “un problema político” y que “hay que dejar de lado la política cuando ponemos en peligro la prestación de servicios” a pueblos de la provincia.

“El alcalde de Toro me lo pidió en su momento. El Parque de Bomberos es necesario. Yo tengo una partida en el área de Obras para hacer la demolición de los 1.500 metros. El proyecto lo tenemos. Lógicamente, no podemos aprobar un proyecto cuando no tenemos terrenos. Y son fórmulas administrativas”, explicó.

“Haciendo un poco de didáctica, yo no quiero la propiedad de los terrenos. Es una propiedad condicionada. En el momento en que la Diputación o no construya el parque, deje de prestar el servicio o no tenga un convenio con el Ayuntamiento de Toro, esos terrenos, junto con unas instalaciones, revierten al Ayuntamiento de Toro. Esto lo entiende cualquier ciudadano que pase por la calle pero lo tienen que entender también aquellas personas a las que han votado los ciudadanos”, agregó.

Por último, reiteró la petición de “altura de miras” a los portavoces de Zamora Sí y de Futuro. “No muestro acritud hacia nadie. El dinero del Parque de Bomberos de Toro irá en el siguiente presupuesto de la Diputación. Si somos capaces de ejecutarlo, enhorabuena; si no va a ser por culpa de la Diputación ni por culpa de los concejales del Partido Popular en Toro”, concluyó.