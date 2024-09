Comienza la cuenta atrás para que el aroma del queso invada las calles de Zamora

Apenas queda una semana para que comience la segunda edición de Fromago Cheese Experience en Zamora, cuyo patrocinador principal es Caja Rural de Zamora. Por ello, los organizadores de este gran evento han presentado el programa oficial.

En la presentación han estado presentes el presidente de la Diputación Provincial, el director de Comunicación y Relaciones Internacionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, y la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda.

La feria contará con una gran variedad de actividades, entre las que la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, ha insistido en la profesionalización de la feria. En esta ocasión, las actividades profesionales se han incrementado por cinco, las catas y showcookings se han multiplicado y las actividades culturales se han triplicado.

Fregeneda, ha destacado tres bloques de actividades diferentes. Por un lado se encuentran las actividades profesionales, tanto ponencias como mesas redondas, que tendrán una duración de 45 minutos. En ellas se tratarán los "cuatro temas que desde hace tiempo queríamos que estuvieran presentes en la feria": la sostenibilidad, el papel de la mujer, la nutrición y la salud, y el mundo rural. Participarán "grandes ponentes" y estarán representadas "todas las instituciones y personas importantes del sector lácteo y quesero".

Por otro lado, estarán las catas y presentaciones de producto que habrá en todos los expositores. Una novedad respecto a la anterior feria será el tiempo de duración de las catas que se reduce a 20 minutos para así poder dar cabida al mayor número posible.

Además, habrá distintas actividades culturales, promovidas por la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de ciudad, así como diferentes asociaciones. También los más pequeños podrán disfrutar de la feria a través de los distintos talleres infantiles que se repartirán por las distintas carpas.

Desde el jueves 12 hasta el domingo 15, Zamora se inundará de un aroma único, y del que podremos disfrutar a través de la gran programación que han preparado. La feria se inaugurará el jueves a las 12 horas en la Sala de Exposiciones de la Encarnación, seguidamente habrá varias mesas redondas, así como una ponencia ofrecida por María Veiga. Por la tarde se entregarán los premios 'Campaña del Comercio y Escaparates de Zamora CEOE-AZECO', así como el concierto inaugural de Luis Santana y María Galiana.

El viernes continuarán las mesas redondas y las ponencias, las diferentes actividades culturales, se entregarán los premios 'Cincho 2024' Cheese Award, y se realizará el sorteo del 'Fromago Commerce and bar Fest'. El sábado seguirán las actividades profesionales y culturales, y además, tendrá lugar la gran cata de queso D.O. Zamorano en la Plaza de la Catedral. Ya el domingo se desarrollarán las últimas mesas redondas y ponencias, y se hará entrega del premio 'Fromago Commerce and bar Fest'.

Durante los días que dura la feria se harán diferentes desfiles y actividades culturales, así como talleres y marterclass para los pequeños y para los mayores.

La presidenta de Eilza ha señalado que el objetivo, además de que sea una feria para toda a familia, es profesionalizarla y poder "asentar la feria", para que sea un referente y ponga a "Fromago y a Zamora en el mapa".

Además, ya se puede ver en las céntricas calles de la ciudad como los operarios trabajan en el montaje de las carpas y los stands. En total, la feria contará con 330 stands, 230 expositores, y 1.200 tipos de quesos, que harán de Zamora en unos días, la capital mundial del queso.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado el "esfuerzo" realizado durante meses para llevar a cabo la organización de la feria, "con una gran labor de coordinación".