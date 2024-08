O'Mullony, la zamorana que combatió con las Guerreras en los JJOO: "Ojalá pueda ir a Los Ángeles 2028 y vuelva con una medalla"

La zamorana María Prieto O'Mullony ya está de vuelta tras competir, por primera vez, en los Juegos Olímpicos junto a la Selección Española de Balonmano Femenino. "Un sueño hecho realidad" para la deportista que debutó frente a Brasil en París.

En EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León hemos hablado con O'Mullony tras ser recibida por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alonso. La lateral derecha del conjunto español lamenta que, a nivel deportivo, la experiencia "ha sido un poco mala, los resultados no han acompañado", y destaca que, el equipo se ha ido de París con "un sabor de boca un poco amargo", ya que les hubiese gustado "haber ganado algún partido y ha estado difícil". "Es cierto que el nivel ha estado muy alto, y en cuanto a lo deportivo ha sido un poco decepcionante en general" añade.

En cuanto a la experiencia de vivir por primera vez en su vida unas Olimpiadas, reconoce que "la verdad que muy bien porque me lo he pasado genial". Además, una de las cosas que más ha destacado es haber compartido la vivencia con los mejores deportistas del mundo."Para mí es un sueño, algo con lo que llevo soñando desde pequeña", algo que, para ella, "siempre va a ser positivo a pesar de los resultados".

O'Mullony junto con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alonso

La zamorana va a recordar siempre su vivencia en la Villa Olímpica y a todas las compañeras con las que ha compartido esta experiencia "ha sido como estar con mis hermanas". O' Mullony nos relata con cariño uno de los momentos más emocionantes de su paso por el 'Arena París Sud 6', que aún hoy le pone la piel de gallina, "escuche el himno de España del primer partido debutando en los Juegos Olímpicos".

Algo en lo que coincide con sus compañeros es el buen ambiente que había en la Villa, lo resume como una "miniciudad de deportistas". Y aunque la rivalidad entre equipos siempre está presente, se trae muy buenas sensaciones de la convivencia con el resto de equipos. Y no solo en el balonmano, también con el resto de atletas, resalta que encontrarse con deportistas como Hansen, a quien ya seguía de pequeña. De estos momentos, dice que aún "no soy consciente de que lo he vivido, no me lo creo".

Aunque la lateral derecha ya jugó en los preolímpicos con la Selección Española, "estar en la lista de las catorce es algo que no se me había pasado por la cabeza nunca". Un momento que recuerda con mucha emoción y en el que afirma que "lloré mucho, es algo que no esperaba y fue muy bonito".

María reafirma que repetiría la experiencia "mil veces" sin dudarlo, aunque no los resultados obtenidos. Además, se muestra orgullosa de llevar el nombre de Zamora por el mundo, y confiesa que "ojalá pueda ir a Los Ángeles 2028, y vuelva con una medalla". "Eso sería un sueño hecho realidad".

Planes de futuro

En cuanto a sus planes de futuro con el conjunto español, expresa que "hay que esperar", aunque "si sigo en la misma línea de la pasada temporada y hago las cosas bien, creo que si podría seguir en el equipo". Pero tras un ciclo olímpico "siempre vienen cambios". No se sabe si van a estar en las mismas jugadoras o el mismo entrenador, "es un momento de cambios, pero voy a trabajar para poder estar ahí este año".

Con vistas al futuro, afirma que a ella le gusta ir "poco a poco", y que en breves comenzará la pretemporada con su equipo, el Caja Rural Aula Valladolid. "Hay que ir acoplando los nuevos fichajes, que nos encontremos cómodas como equipo" señala. Una temporada que espera con entusiasmo, ya que "vamos a jugar en Europa con el club y es algo que no he hecho todavía con este equipo", anteriormente ya lo hizo con el Bera Bera. Esto lo espera con "mucha ilusión, porque va a ser algo distinto".

Estos son algunos de sus planes a corto plazo, donde resalta que espera "seguir encontrándome bien, que físicamente me siga respetando todo, mentalmente también". Ya que jugar a un nivel como es el de los Juegos Olímpicos, "ha sido muy duro a nivel mental, deportivamente", aunque que lamenta que "no nos ha salido bien, y es complicado".