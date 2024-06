La salvación de los pequeños tesoros de las iglesias rurales de Zamora: "Si no fuera por la Diputación, no podríamos"

La Diputación Provincial y el Obispado de Zamora han firmado un acuerdo de colaboración para acometer obras de restauración en templos y bienes materiales de los templos religiosos de la provincia.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha rubricado este acuerdo con el ecónomo diocesano del Obispado de Zamora, José Manuel Chillón; y el delegado episcopal de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, siguiendo la estela de acuerdos similares como el realizado con el obispado de Astorga semanas atrás.

Faúndez enfatizó la importancia de estos convenios, sin los cuales "muchos de los templos de la provincia, que albergan bienes muebles y retablos, sufrirían un deterioro progresivo y en pocos años perderíamos el rico patrimonio con el que cuenta la provincia de Zamora".

Este convenio incluye dos partes: uno para bienes muebles, destinado a la rehabilitación de retablos y obras de arte, y otro para bienes inmuebles, enfocado en la restauración de templos. Faúndez destacó que la duración de los convenios varía, siendo anual para los bienes muebles y bianual para los bienes inmuebles, debido a la complejidad de las obras. En 2023-2024, la Diputación de Zamora aportó 150.000 euros para la restauración de la Iglesia de Villar del Buey y la primera fase de la Iglesia de San Pedro en Villalpando. Para el convenio de bienes muebles de 2023, la aportación fue de 120.000 euros, permitiendo realizar 20 actuaciones.

Para 2024, el convenio de bienes y muebles contará con un presupuesto de 100.000 euros, destinado a 32 actuaciones en retablos y otras obras del Obispado de Zamora. Además, el convenio de bienes inmuebles para 2024-2025 incluirá la rehabilitación de la Iglesia de Marquiz y la segunda fase de la restauración de la iglesia de San Pedro en Villalpando, cuyas propuestas están en fase de redacción.

Faúndez subrayó el compromiso de la Institución Provincial con el patrimonio rural de la provincia, señalando que "queremos que ese patrimonio siga estando vivo para que las siguientes generaciones lo disfruten y además que sirva como un recurso turístico y de revitalización de los pueblos".

Por su parte, el ecónomo diocesano del Obispado de Zamora, José Manuel Chillón, aseguró que "si no fuera por la Diputación de Zamora, no podríamos restaurar todo el patrimonio que tenemos". Chillón explicó que la propiedad de la Iglesia es particular y que las actuaciones deben respetar el destino original de los bienes, beneficiando en última instancia a los vecinos. Agradeció también la gestión de la Fundación Zamorarte, que ha recaudado más de 30.000 euros a través de micromecenazgo para contribuir a la restauración de la iglesia de San Pedro en Villalpando.

Detalles de las actuaciones

Además, el delegado episcopal de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, detalló las actuaciones en bienes muebles, destacando intervenciones en Pino del Oro, Bermillo de Alba, Villalcampo, Toro, Vegalatrave, Nuez de Aliste, Sarracín de Aliste, Trabazos, también en Aliste, Fuentespreadas, Zamora y sobre todo la del órgano de Fermoselle.

El delegado episcopal de Patrimonio ha especificado también que se van a intervenir en imágenes mayores o menores, en Bermillo de Alba, en Carbajosa, en Losilla de Alba, en Pino de Oro, en Samir de los Caños, en Trabazos, en Valer de Aliste, en Tapioles, en Cubillos, en Piedrahita de Castro, en San Cebrián de Castro, en Abelón, en Bermillo de Sayago, en Fresnadillo, en Fermoselle, en Gamones, en Torregamones, en Arcenillas, en Moraleja del Vino y en San Miguel de la Ribera.

Miguel Ángel Hernández ha resaltado la labor complementaria que la Diputación hace con respecto a la Junta de Castilla y León en la restauración de bienes que no están catalogados como bien de interés cultural, y de los que el Gobierno autonómico n ose hace cargo, abarcando diversos espacios geográficos de la provincia.

El procedimiento para la selección de las obras a restaurar comienza con la solicitud de las propias parroquias, que "en diálogo con la feligresía" y la cofradía, indican los bienes a intervenir. Así, el Obispado de Zamora solicita tres presupuestos para cada proyecto y una comisión del obispado evalúa y adjudica las obras basándose en criterios de precio y calidad.

"ste proceso se publica en el portal de transparencia del Obispado. En cuanto a la financiación, generalmente la Diputación aporta el 50% del costo de la intervención, con el obispado y, en ocasiones, los ayuntamientos y las parroquias, completando el resto.