El Ayuntamiento de Zamora no autoriza la instalación de una casa de apuestas en el Obispo Nieto

El Ayuntamiento de Zamora ha aclarado que no se va a conceder la licencia para la instalación de un local de juego en las proximidades del colegio Obispo Nieto, tras la preocupación manifestada por los padres y madres de alumnos del centro escolar.

El Consistorio zamorano recalca que no autorizará dicha instalación amparándose en el Decreto Ley 3/2021, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León en materia de juego y apuestas; y que no se concederán nuevas licencias urbanísticas para la instalación de salones de juego o casas de apuestas, al menos hasta que la Junta no modifique la actual Ley Reguladora del Juego y las Apuestas de Castilla y León.

