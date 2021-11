La Consejería de Sanidad se personará como acusación particular contra los exdirectivos del Hospital de Medina del Campo por un posible delito de omisión, al tener conocimiento de un posible caso de abusos sexuales por parte de un traumatólogo y no denunciarlo, según ha adelantado el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, que ha mandado un mensaje a los empleados públicos: “Cuando a alguien le comunican un delito tiene que acudir a la Fiscalía. Esta Administración no puede tolerar que estas cosas sucedan”, ha avisado.

Partiendo de la presunción de inocencia

“Cuando sucedieron los hechos algunos medios ni gente entendieron la postura ahora está más claro después de los acontecido y lo remitido por Fiscalía”, ha comenzado el portavoz. “Partiendo de la presunción de inocencia de todo el mundo”, ha insistido en el mensaje dado en su día y reiteró que en la que Junta “no puede tolerar la ocultación y el manejo de situaciones como las sucedidas en el Hospital, un manejo totalmente inadecuado, como se comunicó a los responsables del centro”.

Por último ha insistido en que desde la Junta “no cuestionamos los hechos, pero sí que no se comunique la advertencia de un delito a la Fiscalía”, ha insistido.

