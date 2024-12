Ronaldo avanza el fin de su etapa en Valladolid: "muy pronto" venderá y anuncia su candidatura a la CBF

El tiempo de Ronaldo Nazario en Valladolid parece haberse agotado. El exdelantero ha confirmado su intención de presentarse a presidir la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y ha avanzado que habrá una "posible venta muy pronto" del Real Valladolid. Así lo ha reconocido en una entrevista con Globo Esporte, medio de su país.

De esta manera, el astro brasileño reconoce públicamente lo que era un secreto a voces y avanza lo que lleva pidiendo la gran mayoría aficionados del Real Valladolid desde hace tiempo, su marcha. Cabe resaltar que para poder presidir la CBF es imprescindible que se deshaga de su poder accionarial en el club blanquivioleta.

A pregunta del medio, sobre cómo está llevando toda esta situación de venta del Real Valladolid, Ronaldo reconoce que es "muy fácil". Así, ha mostrado que su intención se ve desde "hacía tiempo" y se ha referido primero a su trabajo en Cruzeiro, club del que también era propietario pero del que se desprendió hace un tiempo.

"Hice un trabajo espectacular en el Cruzeiro, reestructuramos el club en una oportunidad que, sinceramente, fue muy irresponsable de mi parte", ha presumido el todavía dueño del Pucela.

Así, ha celebrado que consiguiese coger un equipo en la Serie B de Brasil, con una "deuda millonaria", ganar la liga, "resolver la deuda, controlar y armar un equipo competitivo en la Serie A".

Algo, que, de momento, por lo menos no ha logrado en el Real Valladolid. Al menos en la parte de un "equipo competitivo" en la máxima categoría del fútbol español.

El desgaste producido por su gestión en el club blanquivioleta ha llevado a desavenencias continúas con la afición pucelana. Por eso, esta noticia está siendo celebrada en Valladolid.

Volviendo al Pucela, ha admitido que está "negociando una posible venta muy pronto y deberíamos cerrar la operación". "No será un obstáculo para mi candidatura", ha recalcado en la entrevista con el medio brasileño.

En esta línea, Ronaldo ha apuntado tener "cientos de motivaciones" para presidir la CBF y ha matizado que "la más grande es volver con el respeto del fútbol brasileño en todo el mundo". "Lo que más me pasa en las calles es que la gente se para y me pide que vuelva a jugar, porque la situación de la selección no es la mejor", ha resaltado.