Así es Luis Mottola, un conocido actor que aterriza en Valladolid: "Intentaré darme un gusto gastronómico"

Hablar con Luis Mottola es hacerlo con un hombre humilde y sencillo. A sus 56 años, el nacido en Buenos Aires se declara, sin ningún tipo de reparos, como un español más y disfruta, trabajando en nuestro país.

Sin ir más lejos, este domingo, 15 de diciembre, el reconocido actor estará en el Teatro Zorrilla de Valladolid, desde las 19.00 horas, junto a Arantxa de Miguens en su obra teatral El Submarino.

Fotografías John Ribes, cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid. El icónico actor que vuelve a su ciudad en un momento navideño mágico: "En Valladolid se come y bebe de maravilla"

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él de su vida y de lo que espera este domingo en tierras pucelanas.

Un español nacido en Buenos Aires

“Soy un español nacido en Buenos Aires que trabaja en teatro, cine y en televisión desde los 18 años. Que disfruta de una vida sencilla, de los paisajes, del arte y de compartir tiempo con la gente que merece la pena. Tengo dos hijos como dos soles que son mi mayor tesoro”, apunta Luis Mottola.

La de nuestro protagonista fue una infancia como la de cualquier otro. Un colegial de pantalón corto y bocadillo que disfrutaba jugando en la calle. Siempre ha sido muy sociable y ha mirado a un futuro que no sabía cuál era pero que estaba seguro de que le esperaba.

“Lo de ser actor ocurrió de una forma casual. Con 17 años era joven y tenía buena planta. Rebosaba energía para comerme el mundo. Un día, me presenté a un casting y me eligieron. De repente, en un set, entre cables, cámaras, vestuario y escenografía, me sentí como en casa. Ahí cambió mi vida”, asegura nuestro entrevistado.

Ahí fue cuando ganó un escenario del que nunca se ha apartado, desde entonces.

Luis Mottola posando Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una brillante carrera

Su primer personaje importante tuvo lugar en ‘Príncipe de Nápoles en La Tempestad de Shakespeare’, en el teatro más importante de la calle Corrientes de Buenos Aires. Allí vivió una “explosión mental, emocional y profesional’ con una platea llena día tras día en una ciudad con tanta cultura teatral como Buenos Aires.

“Más allá del éxito, aquella función fue un motor a reacción en mi deseo de convertirme en un actor profesional, en un buen actor. Era el mejor compromiso con mi fantasía. Luego llegaron un montón de series, de teatros, de películas. Ser actor, a veces, duele mucho, pero es la profesión más increíble del mundo. Y aquí estamos, 38 años después”, añade.

Ha participado en quince o veinte películas y en un gran número de cortometrajes desplegando la calidad profesional que atesora, aunque reconoce que no las tiene contadas.

Entre ellas están ‘¿Subes o bajas?’, ‘La Canción del Verano’, ‘Es por tu bien’, ‘Desátate’, La Distancia’, ‘El Hogar’, ‘Llévame hasta el cielo’, o ‘Mesa para tres’.

Llega a Valladolid con una gran obra

“Este año, y el que viene, estoy girando con mi compañera Arancha de Miguens con El Submarino, una comedia inédita en España de los dramaturgos brasileños María Carmen Barbosa y Miguel Falabella que pone sobre el escenario la contradicción del amor entre las parejas”, explica Mottola.

Todo hablando de la actuación teatral que tendrá lugar en el Teatro Zorrilla de Valladolid este domingo, 15 de diciembre. En, como él mismo apunta, “uno de los más importantes templos de España” a nivel teatral.

El Submarino, obra que se representará en el Teatro Zorrilla este domingo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Como español nacido en Argentina llegar a Valladolid, tierra de vinos y asados es especial. El asado es una marca de nacimiento. Disfrutar de un lechazo en una velada de otoño o pasear una tarde entre paisajes castellanos o por las calles de Valladolid, Simancas o Tordesillas, es especial. Tengo muy buenos amigos en la región. Me siento como en casa”, añade.

Valladolid, ciudad conocida para él

Luis Mottola ya había pasado varias veces por Valladolid, tanto a nivel personal como profesional y ha visitado el centro de la ciudad del Pisuerga y comido en restaurantes de los más emblemáticos del lugar.

“Me encanta Valladolid. Me encanta el cariño que tienen los pucelanos por su casa. Lo llevan por bandera. Es especial y cuna de artistas increíbles como Miguel Delibes que solo hay uno y es de aquí”, afirma nuestro protagonista.

Este año, por desgracia, no podrá disfrutar de la magia de la Navidad en Valladolid porque, como reconoce, “la agenda manda y tenemos que continuar el viaje” pero, añade, que “intentaré darme un buen gusto gastronómico”.

“Los sabores de Valladolid son inolvidables. Es una pena, pero esta vez no me va a dar tiempo. Vengo de vez en cuando en mi tiempo libre, así que la próxima vez intentaré disfrutar más de la ciudad”, apunta.

El futuro y su carrera

Nuestro protagonista confiesa que ve su futuro de “manera placentera y maravillosa” y que “disfruta de vivir una vida muy sencilla pegada a la naturaleza con su gente”. No necesita más, haciendo lo que le gusta, paseando, leyendo y preparando proyectos.

“Mi carrera está en su mejor momento. Trabajo con mi propia productora con giras como ‘El Submarino y una próxima producción para la temporada 25-26. Tengo muchos proyectos en mente y espero que tengan la buena acogida del público”, añade.

El objetivo y el deseo de nuestro entrevistado pasa por conseguir que sus hijos “vivan como sientan” siendo “felices haciendo lo que quieran y les guste”.

Un hombre de familia y familiar que este domingo, 15 de diciembre, aterriza en Valladolid.