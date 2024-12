El mejor regalo de Navidad de esta conocida influencer se hace en Valladolid: "Deberían ser patrimonio nacional"

La célebre influencer Rocío Camacho ha revelado a sus seguidores cuáles serían sus mejores regalos para esta Navidad. Y ojo, porque se elaboran en la provincia de Valladolid, concretamente, en la localidad de Tordesillas, desde 1850.

Estos no son otros que los productos navideños de Dulces El Toro, la reconocida marca de Dulces Galicia, que destaca por sus irresistibles y característicos turrones, panetones, pero sobre todo polvorones.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, la considerada 'influencer de la salud mental' por los vídeos que lanza cada mes en relación a este asunto y a través de los cuales enseña y anima a su comunidad a cuidar esta parcela relacionada con el bienestar emocional, ha recurrido a sus redes sociales para recomendar a sus fieles seguidores los deliciosos productos de Dulces El Toro.

Lo ha hecho a través de varias fotografías en las que se le puede ver frente al árbol de Navidad de su casa, rodeada de diferentes productos de la marca y sobre los que ha hablado maravillas.

En especial, del turrón de polvorón, al que se ha referido como una auténtica "locura".

"Si me preguntas que es lo que más ilusión me hace de la Navidad ya te digo que no te voy a responder “los regalos”. Lo que más ilusión me hace es poder comer polvorones y turrones a todas horas con la excusa de “es Navidad"", ha confesado.

"En concreto, si son de Dulces El Toro, mi corazón y mi estómago están llenos de felicidad absoluta", ha añadido.

Tanto, que, a su juicio, "esos polvorones, esas palmeritas y esas pastas deberían ser patrimonio nacional", ha añadido.

Rocío Camacho recomendando el turrón de Dulces El Toro @rocioccamacho Instagram

En cuanto a los polvorones, Rocío ha reconocido que "son los mejores que me he comido en la vida", para después confesar que estos son "el mejor regalo que me puedes hacer".

Unas palabras con las que la influencer ha compartido públicamente que los dulces de esta marca vallisoletana son una auténtica debilidad para ella.

Por todo ello, ha animado a sus seguidores a que confíen en ella y compren estos dulces "si aún no habéis cogido para esta Navidad".