Abren una nueva peluquería en un pueblo vallisoletano: "Disfrutamos viviendo de un trabajo que nos apasiona"

Villanubla es un municipio de la provincia de Valladolid, cercano a la capital. Allí se encuentra el Ala 37, en la zona del aeropuerto militar y hace años, en la carretera de Wamba estaba alojada una unidad de artillería.

En el municipio, que cuenta según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 2.911 habitantes, destaca, entre sus tradiciones más arraigadas, el paloteo, que es un baile tradicional que se ejecuta con dos palos y se basa en estrofas llamadas lazos que se suele interpretar con dulzaina y otros instrumentos.

Allí, Alicia Martínez Fernández, natural de Mayorga (Valladolid) y de 42 años, tras haber cotizado 20 trabajando en distintos sectores como Farmacia, Hospital y en un Laboratorio Farmacéutico de Dermocosmética, decidió instalarse una de nuestras dos entrevistadas.

“Necesitaba hacer un cambio en mi vida laboral. Sentía que no estaba bien, y no me encontraba realizada en mi trabajo. Decidí hacer un cambio y buscar mi camino por lo que decidí sacarme el título de Estética”, afirma.

Tras realizar las prácticas, fue asignada a una clínica muy importante de Valladolid donde aprendió muchísimo, se formó y se preparó para seguir el camino ella sola.

El negocio de estética en Villanubla

“Un día, así a lo tonto, miré que locales había en Villanubla. Encontré uno y empecé mi nuevo camino. Mi marido y yo nos pusimos manos a la obra para abrir el centro de estética en el municipio”, asegura nuestra entrevistada. Eso fue hace tres años.

Alicia se considera una mujer “dura, valiente y exigente”. La vida no le ha puesto nada fácil las cosas, pero a base de esfuerzo y trabajo ha conseguido sacar adelante su negocio ubicado en la Plaza Privilegio de Villa número 10

“Me llena de satisfacción que la gente confíe en mí y que, el boca a boca, haga siempre que llegue al centro alguna clienta nueva que viene recomendada. Trabajo para satisfacer las necesidades de la población local y de fuera que confían en nuestros tratamientos individuales”, explica Alicia.

En el centro se ofrecen muchos tratamientos como manicuras, pedicuras, también tratamientos faciales como radiofrecuencia fraccionada, mesoterapia, microeenlig o peeling. Además de corporales tales como cavitación, presoterapia, depilación láser, o masajes.

Una idea

“Una vez asentada en el centro de estética, notaba que había una necesidad, la de poner en servicio una peluquería, ya que la gente me lo pedía. Pregunté en el Ayuntamiento de Villanubla por los pasos a seguir para ampliar la actividad y comencé a buscar una peluquera que quisiera llevar el mando y lanzarse como autónoma en el sector”, afirma Alicia.

Fue entonces cuando apareció Claudia Callejas Acebes, una joven emprendedora de solo 31 años a la que le encanta viajar, escuchar música, el fútbol y pasar tiempo con su gente y ahí empezó el cambio en el local.

Imagen de la nueva peluquería y Alicia y Claudia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Había que acondicionar la primera planta para que la joven pudiera trabajar cómodamente y unificar ambos negocios en uno. El local cuenta con dos plantas. El centro de estética situado en la planta baja con 100 metros cuadrados y la peluquería, en la primera, con 70.

“Soy una chica muy alegre, optimista y trabajadora. Me gusta disfrutar de cada cosa a su debido tiempo. Tengo mucha ilusión y nervios por comenzar con esta nueva aventura. Creo que puede funcionar bien y esperemos estar muchos años dando guerra”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Claudia.

El día 10 de diciembre será cuando se inaugure la peluquería y al mando estará ella, con el apoyo de Alicia, claro está.

Una pasión

“Tenemos mucha ilusión y vemos el futuro de una manera muy esperanzadora. Disfrutamos viviendo de un trabajo que nos apasiona”, afirman tanto Alicia como Claudia, con las dificultades que tiene, y lo saben, mantener un negocio en el medio rural.

Tiene la ventaja de que los clientes no se tienen que desplazar hasta Valladolid, pero saben que el servicio tiene que ser el mejor posible para mantener la confianza de esos hombres y mujeres que acuden a ellas.

“Queremos que nuestro futuro siga siendo este, el de ofrecer el mejor trato y cuidado y los mejores servicios a nuestros clientes. Espero que Claudia tenga el mismo éxito que yo en esta nueva aventura”, finaliza Alicia.

Dos emprendedoras en el mundo rural que el próximo martes comenzarán una nueva aventura.