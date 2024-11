La expresión para referirse a Valladolid que muchos vallisoletanos odian y que media España no entiende

Lo de quitarse una etiqueta o un sambenito es complicado. Les pasa a las personas, a las profesiones y, por supuesto, también a las ciudades. El sevillano no se quitará la fama de vago, el gallego de indeciso y el vallisoletano, pues de una expresión que media España no lo sabe, pero no gusta nada en la ciudad del Pisuerga.

A Valladolid le tocó eso de ‘Fachadolid’. Un término que es relativamente moderno, pero que ha creado arraigo para algunos que lo usan siempre de forma despectiva para hablar de la ciudad del Pisuerga. Por eso, si vas de visita a Pucela, mejor no digas eso, porque seguro que no te invitan a uno de sus famosos pinchos y tapas.

M. Chacón ICAL Fachadolid, así surgió el sambenito que la ciudad del Pisuerga intenta quitarse de encima

Como curiosidad, este término nació un 25 de enero de 1981, hace ya unos cuantos años pese a que desde entonces en la ciudad haya gobernando durante 24 años los socialistas y 20 años la derecha. Aunque cada vez la diferencia sea menor entre un lado y otro.

Pero vamos al meollo y a saber de dónde viene eso de Fachadolid, que sigue siendo usado por cómicos para buscar el chiste fácil, por aficiones deportivas.

El término podría proceder que viene de 1934 cuando en el teatro Calderón la Falange española y las JONS (las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) se fusionaron en el ya famoso 4 de marzo. Pero no.

O de que el escudo de Valladolid tenga una laureada que simboliza el reconocimiento de Franco a la ciudad. Tampoco. Hay que irse como decimos al 81, año del fallido golpe de estado de Tejero, para buscar en un artículo de la mítica revista Interviú.

Lo curioso es que estaba firmado por un seudónimo (Nicolás Sánchez) y realmente por el periodista de El Norte de Castilla Fernando Valiño, tal y como refleja Roberto Delgado en su libro Tal día como hoy. Calendario Histórico de Valladolid.

Aunque el autor original dejaba claro que no era un nido de fascistas, “sino una banda de pistoleros hijos de papá”.

Reportaje de Interviú

“Valladolid es Fachadolid. Toda una ciudad vive desde hace dos años atemorizada por una banda de pistoleros, niño de papá y macarras, que todos conocen menos la policía, y que han dado pie a Blas Piñar para decir en el último congreso de Fuerza Nueva: ‘La calle es nuestra’", así arrancaba el artículo de Interviú.

Nadie pensaba que la sombra de este nombre se iba a hacer tan alargada. El artículo, como es lógico, generó mucha polémica y llegaron las primeras demandas.

Pues bien, la palabra ya se empezó a popularizar y es ahora la pena que hay que pagar. Aunque es cierto que cuando las palabras se usan tanto y sin sentido, acaban ya por perder su significado.

Al igual que se usa 'facha', también se usa un Fachadolid, para una tierra que no lo merece ni lo siente, aunque es cierto que se emplea más fuera que dentro. Ahora ya se prefiere eso de Pucela, aunque no se sepa su procedencia.

Ahora bien, cuando visites, como hacen cientos de turistas cada año Valladolid, te recomendamos que te fijes más en su gastronomía, en su patrimonio, en su cultura y en su historia. Por cierto, fue capital del Reino durante unos años. Y si quieres usar una expresión que agrade, usa la de Pucela, o con un simple, vallisoletanos, todos contentos.