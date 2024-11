Carnero responde a Gallardo sobre la violencia en Delicias: “Que pregunte al concejal de Seguridad”

El que fuera vicepresidente al conocer la noticia ocurrida en el barrio vallisoletano, con gran mayoría de población inmigrante, le ha mandado una pregunta directa al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. “¿Qué ha pasado señor Carnero?”.

La respuesta del primer edil vallisoletano no se ha hecho de esperar. Le ha respondido durante la jornada de inauguración de Intur-Ar-pa en la Feria de Valladolid. “Lo único que le puedo decir es que hable con el concejal de Seguridad o con la superintendente”. En este caso, el concejal se trata de Alberto Cuadrado Toquero, también de Vox.

Para Carnero, en Valladolid, “la situación es de seguridad, no estamos en un momento especialmente dificultoso. Pese a ese hecho que se acaba de acontecer”, ha comentado.

Carnero ha recordado que el propio concejal de Vox, mismo partido que Gallardo, ha reconocido que “la situación no es de las peores. Sigo teniendo confianza en los vecinos de Valladolid. En las fuerzas y cuerpo de Seguridad y en la propia policía local. No podemos sacar de contexto lo que no se puede sacar de contexto. Valladolid es una ciudad tranquila”, ha rematado.