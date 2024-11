Carnero responde al Ministerio que el aplazamiento del pago de los 11 millones a la VAV "está realizado por silencio positivo"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este miércoles que el aplazamiento solicitado del pago de los 11 millones que debe a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad "está ya realizado por silencio positivo", en respuesta a la última propuesta del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

En concreto, el secretario de Estado de Transportes manifestó que está dispuesto a aceptar ese aplazamiento si Carnero se decide a apoyar los nuevos túneles y si se desbloquean los pasos de la integración.

Según ha dado a conocer el primer edil, el pasado lunes el Ayuntamiento recibió una llamada de Santano, proponiendo "algo que yo ya entiendo que se ha producido, que es que el aplazamiento de los 11 millones está realizado por silencio positivo", ha confesado.

"En relación a las otras cuestiones, unas tienen un avance, otras otro y las que no lo tienen es por imposibilidad material, como en el caso de Ariza. Ahí no podemos llevar a cabo ningún tipo de licitación hasta que no se desmantele la actual vía de tren por el trastorno que le produciríamos a Renault y a la ciudad de Valladolid", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que, tal y como ha anunciado en anteriores comparecencias, así como en la respuesta escrita al requerimiento del Ministerio de Transportes y la Junta de Castilla y León, en el que se le solicitaba que abonase el dinero que adeuda a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con esta postura, desde el Ayuntamiento "no se está incumpliendo ninguna parte del convenio firmado".

"No vamos a incumplir el convenio porque seguimos trabajando dentro del vigente actualmente, pero lo que sí queremos es modificar dicho convenio", ha añadido.

Por todo ello, ha afirmado que "hablaremos todo lo que tengamos que hablar, dialogaremos y vamos a ir trabajando tranquilamente", aunque sin renunciar a la posición que llevan tiempo defendiendo, "que queremos soterrar la vía del tren".

"El Ayuntamiento tiene un mandato de los ciudadanos y en esa línea nos vamos a mover", ha concluido.