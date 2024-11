Maquetas de plazas de toros, reliquias taurinas de un aficionado

Es el capricho del aficionado zamorano y residente en Valladolid desde lustros, Ángel Moralejo, que ha tenido la ocasión de adquirir las maquetas y las muestra a los amigos y aficionados en un almacén de pinturas del vallisoletano polígono de San Cristóbal, donde su propietario lo ha cedido gentilmente.

“Bueno, un amigo había realizado estas plazas -nos comentó Moralejo- y me dijo que me las vendía y aquí están. El autor es un amigo mío de Tudela de Duero, muy aficionado, que en sus ratos libres se ha dedicado a hacer estas joyas artesanas, pero los años no perdonan y dejó de hacerlas”.

Son 14 maquetas de plazas históricas de las dos Castillas y de Andalucía, están hechas con precisión milimétrica donde no falta detalle. Algunas como la de Las Virtudes, en Santa Cruz de Mudela, (Ciudad Real), cuya construcción data de 1641, o la salmantina de Béjar (en el santuario de la Virgen del Castañar) de 1667.

“Está también la de Miranda del Castañar, -nos dice Moralejo- la de San Martín, la de Ronda, incluso la de Salamanca. La de Valladolid está representada en el antiguo coso de Fabio Nelly, y la de Fermoselle, que es de palos”.

De la provincia de Valladolid hay dos maquetas muy representativas como son la que se montaba en la Plaza Mayor de Tordesillas y el coso de El Carmen de Medina de Rioseco, que data de 1861.

Aunque Moralejo aún no tiene decidido el destino de las interesantes maquetas, algo tiene hablado con diversas instituciones y algunos personajes del mundo del toro a los que les podría interesar. Lo que está claro es que, su pasión por la tauromaquia, le ha llevado a ser “propietario” nada menos que de catorce cosos con solera.

Maquetas de plazas de toros del zamorano Ángel Moralejo Natalia Calvo

“Bueno, pues verdaderamente no sé lo que voy a hacer, pero novios tenemos muchos, pero el que quiera algo que lo pague, porque desde luego para bonitos y guapos nada. Verdaderamente parece ser que puede interesar a las diputaciones, a los ayuntamientos, a la Junta y como tú bien sabes, tengo unos amigos que es gente del toro con poder, y ellos dicen que no les importa llevárselas a sus fincas porque quieren hacer un museo taurino”.