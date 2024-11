Fallece el exalcalde de La Seca Gregorio Bayón: "Una persona dedicada a su pueblo"

El exalcalde del municipio vallisoletano de La Seca entre 2015 y 2022, el socialista Gregorio Bayón, ha fallecido este viernes después de una larga enfermedad. El exregidor, que accedió a la Alcaldía del municipio tras las elecciones de mayo de 2015, dimitió en agosto de 2022 por motivos de salud.

"Como es público y notorio, mi estado de salud no es el mejor. Mi desgaste personal, motivado por mi salud maltrecha, me obliga a tomar esta decisión, largamente meditada. Han sido siete años intensos, incluso cuando he estado al margen por fuerza mayor debido a mi salud", aseguraba Bayón al anunciar su dimisión.

Este viernes, tras conocerse su fallecimiento, han sido varias las figuras vinculadas al PSOE que han transmitido sus condolencias por la pérdida de un hombre muy querido. Ángel Álvarez, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Las Rozas, le ha definido como "una persona dedicada a su pueblo.

"Despertamos el Día de Los Santos con la triste noticia del fallecimiento de Goyo Bayón, quien fuera alcalde socialista en el municipio vallisoletano de La Seca. Un buen alcalde, un buen amigo, un persona dedicada a su pueblo", ha señalado Álvarez en su cuenta de la red social X.

También se ha sumado a las condolencias el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. "Cuanto lo siento…descanse en paz. Un abrazo a toda su familia", ha publicado en la misma red social. Un exalcalde muy querido y que ha fallecido este viernes después de varios años con problemas de salud.