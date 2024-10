Una familia vallisoletana, en la catástrofe de Valencia: "Es espeluznante, el camino por el que voy todos los días no existe"

El drama y la tragedia se han apoderado desde este pasado martes de varias regiones de nuestro país. La llegada de una DANA ha golpeado con dureza y ha provocado ya 52 muertos y varios desaparecidos. La mayoría de fallecidos (51), han sido en la provincia de Valencia.

Allí se encuentra Isabel Martín Martín junto a su marido y su hija. Esta familia vallisoletana vive en Picassent, al sur de la provincia, desde hace 15 años y hoy se encuentran incomunicados sin poder salir de su municipio por culpa de la catástrofe meteorológica.

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido contactar con ella. "Es espeluznante ver situaciones como el camino por el que paso todos los días que ya no existe", relata esta vallisoletana al otro lado del teléfono.

Isabel señala que está "todo complicado", refiriéndose a la provincia valenciana en general y apunta que lo "peor" está en Requena y Utiel, a unos 50 kilómetros de donde ellos viven.

No obstante, apunta que la salida del pueblo por la autovía, por donde pueden ir hasta Valencia ciudad, "está toda cortada" y ha habido "muchos accidentes".

Precisamente, su hija no ha podido acudir a clases. Habitualmente se desplaza hasta el municipio valenciano de Torrent, a unos 10 kilómetros de Picassent. Ya este martes explica que las clases "no se suspendieron, pero varios profesores dijeron que no podían acceder al colegio".

Fue a las 14:00 horas cuando llegó un comunicado en el que se les informaba de que se suspendía toda actividad, polideportivos, colegios e institutos. "No hay ni aquí ni en ningún pueblo. En todo Valencia", subraya.

También está teniendo complicaciones para acudir a trabajar el marido de Isabel. "Trabaja en la prisión de Picassent y los que estaban allí ayer por la tarde no han podido volver, han tenido que dormir allí porque no podían ir a sus casas", añade.

Su marido, precisamente, "no está muy seguro" de si esta tarde podrá acceder a su trabajo y puntualiza que está toda Valencia "completamente paralizada".

Autopistas y autovías cortadas y con la alternativa de ir por las carreteras provinciales, algo que es "muy complicado porque se han desbordado prácticamente todos los ríos".

Camino que une Picassent con Alcácer, donde el puente fue sepultado por el agua Foto cedida

"Picassent tiene un barranco, que antes era un río, y desde que nosotros vivimos aquí no habíamos visto una gota de agua. Pues se ha desbordado", señala.

En la mañana de este miércoles, la sensación explica es "rara" porque de temperatura hace "muy bueno". "Tengo una pequeña terraza que gracias a dios no se inundó y estamos en manga corta", aclara.

No obstante, parece que "en cualquier momento", por la alerta roja, la situación puede empeorar. "Nos dicen que se puede salir solo si es estrictamente necesario y casi ni eso", recalca.

Ella, afortunadamente, trabaja a distancia y puede continuar con normalidad en este sentido, aunque apunta que "la mitad del pueblo se ha quedado sin luz".

Su barrio, por el momento, mantiene el suministro pero cuenta que la parte del pueblo que no tiene luz tiene "un problema". "No tienen móviles, no se pueden cargar y las comunicaciones son complicadas. La gente está muy preocupada", advierte.

Una DANA sin precedentes que "jamás" han visto ni se imaginaban ellos, que llevan 15 años allí, pero que "la gente que ha nacido aquí tampoco lo habían visto". "Que hubiera agua en el barranco dicen que fue en la época de las abuelas", explica con estupor.

Resutados el paso de la DANA por la autovía de Picassent Foto cedida

Por el momento, ella y su familia, que viven en un barrio residencial de Picassent, las calles se mantienen con normalidad, pero puntualiza que las urbanizaciones lo tienen "complicado" por las carreteras y caminos.

"Pasa el metro también, hay sitios más inundables y han cortado todos los puentes", relata esta vallisoletana en medio de la catástrofe de Valencia.

La DANA está azotando principalmente a la Comunidad Valenciana, en especial Valencia, pero también llega a Castilla-La Mancha, donde hay al menos un muerto y seis desaparecidos, la Región de Murcia y Andalucía.

El caos se ha apoderado de todo el sur y suroeste peninsular y está dejando a su paso un reguero de incidentes y tragedias de las que el territorio tardará en recuperarse.

En algunas zonas, las lluvias han llegado a acumular más de 200 litros por metro cuadrado en pocas horas, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Un total de 51 de 52 fallecidos se han registrado en la provincia de Valencia y el restante ha sido en Mira (Cuenca). En la localidad albaceteña de Letur hay por lo menos seis personas desaparecidas por una brutal tromba de agua que ha desbordado un arroyo y ha anegado el pueblo.