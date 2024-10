El abogado de Esther López lo tiene claro: "Pediremos una condena contra Óscar por asesinato y secuestro"

Noticias relacionadas La jueza decide que un jurado popular juzgue a Óscar por la muerte de Esther López

Guillermo Ruiz Blay (Aranda de Duero, 43 años) es el abogado que ha representado, a lo largo de casi estos tres años, a la familia de Esther López. Todo desde aquella fatídica noche del 13 de enero de 2022 y después de que el cadáver de la mujer de 35 años apareciera el 5 de febrero.

Precisamente fue ahí, tras el hallazgo, cuando comenzó a trabajar, mano a mano, con los padres y, fundamentalmente, con Inés, la hermana de Esther, en busca de “justicia”. Han pedido hasta la extenuación la apertura de juicio con jurado.

R. Valtero / ICAL La jueza decide que un jurado popular juzgue a Óscar por la muerte de Esther López

Era este miércoles, 16 de octubre, cuando la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, que lleva el caso, imputaba a Óscar, el único investigado. Se enfrentará a un jurado popular pero antes, el 20 de diciembre se celebrará la vista preliminar donde las partes podrán presentar sus peticiones para la apertura de juicio oral.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Ruiz Blay, del Bufete Polanco & Seijas Abogados, con la mirada puesta ya en esta vista y tras una noticia que ha aliviado, y mucho, a la familia de Esther.

Día de la aparición del cadáver de Esther Fotografía: Leticia Pérez / ICAL

P.- ¿Recuerda cuándo fue el día en el que los padres y la hermana de Esther López recurren a usted?

R.- Recuerdo perfectamente el día en el que los conocí, cuando llegué a Traspinedo. Entré a defender a la familia por otra persona que me conocía y les recomendó que hablaran conmigo. En aquel momento recuerdo que me dijeron que había muchos abogados que les habían llamado para su defensa.

P.- ¿Conocía por febrero de 2022, cuando aparece el cadáver de Esther, el caso?

R.- Conocía el asunto, pero no había hecho un gran seguimiento del mismo. Sabía que existía y que era un caso mediático en Valladolid, pero poco más.

P.- ¿Cómo fue ese primer contacto con la familia de Esther?

R.- Me acuerdo de que cogí un tren y fui en coche hasta Traspinedo. En el camino, todo el rato pensaba en la situación que me iba a encontrar. Era entrar en la casa de la familia tras haber confirmado una pérdida muy relevante como es la de una hija. Pensaba en la conversación a tener y en lo que iba a decir.

P.- Y, ¿al llegar allí?

R.- Me encontré una familia destrozada. Todo el ambiente era de mucha pena. Su hermana Inés estaba embarazada y esperaba una niña. El padre, queriendo entender la situación y tirando para delante, pero muy afectado. Igual que su mujer.

P.- Una dura conversación de salón…

R.- El padre quería asumir las riendas, pero, al final, Inés marcaba los ritmos y se había echado a las espaldas el caso. Estuvimos conversando en su salón y fue algo muy personal e intenso. No es una reunión de despacho sino de casa. Fue peculiar y duro.

P.- ¿Intuía, por aquel entonces, lo mediático del caso?

R.- No podía intuir, por aquel entonces, lo mediático del caso. Pese a que tengo experiencia en otros asuntos mediáticos como en la Trama Eólica en Castilla y León o los ERE en Andalucía, o en extradiciones de personajes famosos, no podía prever lo mediático que iba a ser.

Protesta frente a los juzgados para pedir justicia para Esther López ICAL

P.- Los medios de comunicación nos hemos hecho eco de cada avance en la investigación.

R.- Es verdad que todas las actuaciones alrededor de la muerte de Esther se llevaron con gran finura. Creo que, en parte y con gran intensidad, por los medios de comunicación que, en este caso, fueron de ayuda para que se involucrase la UCO y el caso haya tenido el trabajo que ha tenido y la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y de los propios medios. Eso ha sido algo positivo.

P.- ¿Pensaba que podía decaer este seguimiento en algún momento de la fase de instrucción?

R.- Yo pensaba que, con la aparición del cadáver y el comienzo del procedimiento, el interés iba a rebajarse y, en realidad, no fue así. Todo lo contrario.

P.- ¿Siempre ha defendido que la labor de la Guardia Civil era impecable?

R.- He defendido que ha sido impecable porque ha habido muchos departamentos implicados. También mucho tiempo. La insistencia de la jueza de instrucción ha hecho que hayan tenido que trabajar siendo tremendamente minuciosos.

P.- De hecho, al principio del caso había tres presuntos sospechosos.

R.- Eso es. Nunca se han centrado en un solo presunto responsable. Al inicio de la investigación había tres posibles autores. Uno de ellos fue detenido, investigado, y se vio que no tenía implicación. Sobre todo, ha habido una investigación de todos los indicios que han acabado apuntando a una misma persona.

P.- El informe final de la Guardia Civil es concreto y ahí se ve ese trabajo.

R.- El informe de la Guardia Civil tiene más páginas que una tesis doctoral. Desde que se entregó el informe resumen de todo lo actuado que es muy extenso, se podía haber transformado el procedimiento en jurado.

Guillermo Ruiz Blay Fotografía cedida por el Bufete Polanco & Seijas Abogados

P.- Que es lo que llevan ustedes pidiendo desde hace meses…

R.- Es lo que nosotros veníamos pidiendo desde ese momento. Lo hemos solicitado hasta en tres ocasiones. Lo que dice la Ley es que en el momento en el que hay indicios de la comisión de un delito que vaya contra la integridad de las personas se tiene que transformar y no se hizo.

P.- La familia sufrió mucho por esto.

R.- A la familia, este hecho, le suponía una gran incertidumbre porque llegaron a pensar que, con esta negativa de la jueza a transformar a procedimiento de jurado, el mensaje era que las cosas no estaban claras o que Óscar no iba a ir nunca a juicio.

P.- Muy duro…

R.- Yo siempre he explicado a la familia que sí que se iba a transformar a procedimiento de jurado porque los indicios eran muchos, pero, como ellos no son profesionales del derecho, no lo entendían. Les generaba mucha incertidumbre.

P.- ¿Cree que el cambio de jueza en el Juzgado de Instrucción Número 5 ha sido clave?

R.- El cambio de jueza no ha sido relevante para la causa, aunque discrepo de cómo se ha llevado la instrucción, en realidad la magistrada, antes de cambiar de destino, ha dejado la instrucción cerrada y el cambio de titular en el juzgado no ha supuesto un gran cambio en el planteamiento de la instrucción.

P.- ¿Cómo vivió el miércoles 16 de octubre el auto de la jueza para el juicio con jurado?

R.- El auto de transformación se ha hecho esperar y, para nosotros, ha sido un alivio. Saber que, por fin y de manera objetiva, se apunta a alguien como autor. Desde el punto de vista de la familia, mucho más. Escuchar a la defensa del investigado les hace dudar. Ver que el juzgado mueve ficha, abre juicio y que la Guardia Civil tenía razón les ha supuesto un gran alivio. Esa es la palabra tras el auto. Alivio.

P.- Y en la vista del día 20, ¿qué van a pedir?

R.- En la celebración de la vista del 20 de diciembre vamos a elaborar un relato detallado de los hechos y la acusación que mantenemos.

Concentración ante los juzgados para pedir justicia por Esther López R. Valtero / ICAL

P.- ¿Cuál va a ser esa acusación?

R.- Nuestra acusación va a solicitar una condena por asesinato. Además, el jurado le juzgará por aquellas cosas que son de su competencia y las que no lo sean, dentro de nuestra acusación, tendrá que abrir un procedimiento diferente, como dice la Ley.

P.- ¿Algún detalle más?

R.- Veremos que decisiones se toman, pero en las que se refieran al jurado vamos a solicitar el delito de asesinato y la pena que corresponda. Además, si él (por Óscar) defiende que Esther estaba viva habría un secuestro o detención ilegal. Pediremos, por la muerte, la pena que corresponda por asesinato para Óscar. También, pediremos, por el tiempo que estuvo Esther viva, pena por un delito de detención ilegal o secuestro.

P.- ¿Cuándo puede comenzar el juicio?

R.- Esto siempre va a depender de facilidad de medios que tenga el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia. Lo normal sería que, antes de un año, se pudiera celebrar. Hay mucho recurso y demás. Tendremos que esperar.

P.- ¿Con que sentencia se sentirían satisfechos?

R.- Con una sentencia condenatoria que va a ser muy difícil que satisfaga los daños morales de la familia por parte de una persona que ha sido tan cercana a ésta y que se ha comportado de una forma tan ruin. Una condena para que los allegados de Esther puedan tener la certeza de que los hechos fueron así y que no hay excusa que valga. Con eso nos daríamos por satisfechos.