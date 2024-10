Más de 300 atletas participan en la Media Maratón y 10K Villa del Tratado de Tordesillas

El tiempo soleado y las buenas temperaturas marcaron este domingo la celebración de la Media Maratón 'Villa del Tratado' y 10K de Tordesillas, que en su edición de 2024 atrajo a cerca de 325 atletas inscritos, muchos de ellos llegados de diversos puntos de la geografía regional y nacional.

Desde primera hora de la mañana la Plaza Mayor del municipio comenzaba a llenarse de ambiente deportivo y competitivo, siendo un año más la ubicación central de la prueba.

La competición arrancó con un ritmo trepidante, marcando los corredores posiciones que, en varios de los casos, mantendrían hasta el final de sus recorridos.

El público, apostado a lo largo de la calle Santa María o junto al puente medieval, se afanó en dar su apoyo a los profesionales y aficionados que no quisieron perderse este evento.

El primero en cruzar la línea de meta en la prueba de 10 kilómetros fue Daniel Alonso, del Vicky Foods Athletics, quien logró cumplir el recorrido en un tiempo de 00:32:01, seguido de cerca por el salmantino Héctor Rodríguez, del Atletismo Macotera Jamón Prim y por Diego Zazo, del Puente Romanillos.

Alonso, natural de Valencia de Don Juan, destacaba que "era la primera vez que competía en esta prueba".

"Es un recorrido muy bonito, la cuesta final le da un punto de calidad al circuito, donde hay rectas muy largas", señalaba el ganador, quien afirma que se está preparando para el Campeonato de España de Clubes de Cross en Sevilla.

En categoría femenina, la victoria en 10K sería para Gema Martín, del Bilbao Atletismo, con un tiempo de 00:36:19. El segundo puesto del cajón fue para Alba Sanz, del Celtíberas, y el tercero para Reyes Gutiérrez, del Vino de Toro Caja Rural.

La ganadora, quien ya había competido en Tordesillas en otras ocasiones, señalaba estar "encantada con este recorrido, lleno de cuestas, como la del final".

En lo referente a los mejores clasificados locales, los ganadores en 10.000 metros fueron Francisco López García, del Tri-penta Tordesillas, y Judit Nunes Mata, del C.D. Triatlón Laguna de Duero.

En lo relativo a la prueba reina, la media maratón, la victoria fue para Mario Lozano, del Triatlón Campos de Castilla, con un tiempo final de 1:15:11. En segundo lugar, quedó el soriano Daniel Peña, independiente, y en el tercer puesto Alejandro Carabias, del Vinos de Toro.

Lozano afirmaba haber logrado la victoria "siendo muy constante en el ritmo". "No me esperaba este resultado ni este rendimiento, ha sido un día espectacular", señalaba Lozano, quien practica triatlón y mantiene "un espíritu competitivo en cada prueba pese a competir con promesas muy jóvenes a mis cuarenta y cinco años".

Por otro lado, la primera corredora en cruzar la meta ha sido la salmantina Ester Rodríguez, del club La Blanca, con un tiempo de 1:24:49. En segundo lugar, quedaba Lucía Heras, de 'Los Meridianos' y en tercer puesto la independiente Miriam Álvarez.

"Esperaba una prueba más suave, he ido haciendo mi carrera con un compañero que me ha ido llevando y he terminado intentando hacer la mejor marca posible, es un circuito duro", apuntaba la campeona.

Además, el ganador local de la Media Maratón ha sido Daniel García, y la ganadora local, Mónica Martín, del Training Óscar.

Entre las autoridades presentes estuvo el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, quien hacía "una valoración muy positiva" de la jornada de competición.

"Ha hecho muy buen tiempo, Tordesillas se ha engalanado para recibir a todos estos atletas en esta prueba homologada y federada, queremos agradecer todo el trabajo a los voluntarios, a Cruz Roja, a Protección Civil, la Policía Local… y también a todos los participantes, muchos de los cuales han venido desde muy lejos".

El alcalde aprovechaba para recordar que, el próximo año, y con motivo del décimo aniversario de la prueba de 10.000 metros, esta competición acogerá, el Campeonato de Castilla y León de 10K, "sumando un aliciente más a un evento ya de por sí importante".

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Carro, destacaba que "mantener un número de participantes como en años anteriores ya es un éxito".

"Intentaremos cambiar algunas cosas para seguir incrementando el número de inscritos, pero ha sido una muy buena jornada, los corredores están contentos con el circuito y el tiempo ha acompañado finalmente", subrayaba.

"Es obvio que si este buen tiempo nos hubiera acompañado durante toda la semana habríamos contado con mayor afluencia", apostillaba.

En la entrega de premios también ha estado presente el concejal y diputado provincial de Deportes Javier González, así como otros concejales de la corporación municipal como Susana Santiago, Isaías García o Juan Francisco Rodríguez.