Bimbo prevé cerrar la planta de Valladolid entre diciembre y febrero por causas "organizativas y productivas"

Noticias relacionadas La paradoja de Bimbo: cierra la fábrica de Valladolid y busca trabajadores para la de Medina del Campo

Bimbo pretende cerrar su plan en Valladolid entre el 31 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 por "causas organizativas y productivas".

Así lo ha dado a conocer el comité de empresa de Bimbo Valladolid al término de la primera reunión de la negociación del ERE, celebrada en la mañana de este miércoles.

En ella han participado cinco representantes de CCOO y cuatro de UGT, por parte de los trabajadores, y la dirección de recursos humanos de Bimbo España y Bimbo Valladolid, y la abogada de la empresa, en representación de la entidad.

Los representantes de los trabajadores, cinco de CCOO y cuatro de UGT, no ven "justificativos" los motivos facilitados por el empresa para decretar el cierre de la planta y por ello se plantea una posible huelga, así como una reunión en el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla).

Según el comité, en el encuentro la empresa ha presentado a los representantes de los empleados una memoria en la que se alega las causas del cierre, sin llegar a mencionar las económicas.

Por su parte, el comité no ha planteado reubicar a los trabajadores que puedan verse damnificados con el cierre, dado que "no ha visto motivos que indiquen que el funcionamiento de la planta no es viable".

Asimismo, ha manifestado que continuará su lucha por evitar el cierre y conseguir mantener "los más de 200 empleos que están en juego", al tiempo que ha informado de que el primer paso que van a dar de momento es el de estudiar la memoria que les ha entregado hoy la empresa.

Serán el próximo 1 y 2 de octubre cuando el comité se reúna nuevamente con la empresa para conocer las novedades que puedan producirse hasta entonces.