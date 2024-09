Fallece con 107 años Modesta Duque, la mujer con más edad de la provincia de Valladolid

Noticias relacionadas Modesta y sus 105 años

Modesta Duque, la mujer con más edad de la provincia de Valladolid, ha fallecido. Lo ha hecho con 107 años, tal y como ha confirmado fuentes de la familia a este medio. Modesta residía en Tordesillas y era un ejemplo de vitalidad para todos los vecinos, que hoy lloran su marcha, precisamente durante la celebración de sus fiestas patronales.

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, el propio Ayuntamiento de Tordesilllas hacía una visita a su casa para soplar con ella las 107 velas. “Muchísimas felicidades Modesta Duque García en tu 107 cumpleaños, la vecina con más edad y vivencias de Tordesillas. Ha sido un placer visitarla y charlar con ella”. Ese día también estuvo la concejal de Cultura, Verónica Gil y el concejal de Movilidad Isaías García, que acompañaron junto a su familia, en nombre de toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Tordesillas, en este día tan importante, afirmó el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira.

Además, en 2022, en plena era del Covid, también estuvieron con ella, un hecho que fue narrado por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. “Escuchando sus vivencias me he dado cuenta de lo afortunado que somos y cuanto han cambiado las cosas gracias al trabajo y sacrificio que han realizado nuestros mayores. Hoy he recibido una lección de vida que la agradezco muchísimo a Modesta”.