Programa de fiestas de Valladolid martes 3 de septiembre de 2024: el día del concierto más caro

Valladolid llega al ecuador de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y lo hace con uno de los platos fuertes en lo que a conciertos se refiere. Y es que este martes, 3 de septiembre, será el turno del internacional. Un espectáculo que se espera abarrote la Plaza Mayor y sean las miles de personas las que acudan al centro neurálgico de la ciudad del Pisuerga.

Michael Holbrook, más conocido como 'Mika', encandilará a los vallisoletanos a partir de las 22:30 horas de este martes en uno de los conciertos más esperados en todas las fiestas, junto al de Ana Mena, el próximo sábado 7 o el de Raphael el domingo 8. El precio que ha pagado la Sociedad Mixta de Turismo, perteneciente al Ayuntamiento de Valladolid, para que el cantante británico-libanés cierre su gira en la ciudad pucelana es de 155.000 euros sin IVA. Precio que ascenderá a los 187.050 euros contando los impuestos.

Pero esto no será lo único que acontezca en Valladolid para este martes, dado que son múltiples las actividades organizadas para este día a lo largo y ancho de la ciudad. Por supuesto, las casetas regionales de la Feria del Folklore y la Gastronomía, junto al recinto ferial, en las inmediaciones del estadio José Zorrilla, será otro de los grandes atractivos.

12:00 horas Centro de Vida Activa Arca Real - Parque de la Paz. C/ Arca Real, 42-C Juegos tradicionales gigantes de madera Colabora: Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales

12:00 horas Avda. Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos) Degustación de sardinas Peña El Huracán

12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 horas Plaza de Portugalete Zona infantil Parque infantil de hinchables y Talleres

14:00 a 17:00 horas Escenario Casetas Regionales Amenizado con DJs residentes, Yorska y speaker Edu Coordinadora de Peñas

17:00 horas Recinto de las Casetas Regionales Pasacalles con charanga la Nota e hinchable La barredora

17:00 horas Parquesol (C/ Manuel Silvela) Tía Melitona

17:00 a 20:00 horas Acera Recoletos Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa A. C. Eclipse

17:30 horas Residencia Parquesol. C/ Amadeo Arias, s/n Dúo Principal

17:30 horas Residencia Asistida. Ctra. Rueda, 64 Dúo Piñuel

17:30 a 21:00 horas C/ Estación de Ariza, 1 XXXII Exposición ferroviaria Asvafer

18:30 horas C/ Espanta (La Rubia) Cantaclown. Alicia Maravillas

18:30 horas Plaza de la pirámide (San Pedro Regalado) Pink Impact. El gran Rufus

18:30 horas Plaza Mayor – Calle Santiago Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Los del Duero'

19:00 horas Plaza Porticada (Girón) Henriko el hechicero. Simplemente Enricco

19:00 horas Centro de Vida Activa Zona Este - Plaza del Biólogo J. A. Valverde, 2 (Pajarillos) Juegos tradicionales gigantes de madera Colabora: Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales

19:00 horas Puente Jardín (P del Obregón) Tía Melitona

19:00 horas Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar: La poeta de los colores. Libera Teatro. Intérprete de lengua de signos Aquavall

19:00 a 01:00 horas Paseo de las Moreras – escenario pistas deportivas Lorencito Fest: Israel B, Ly Raine, Zaidbreak y artistas por confirmar Consejo de la Juventud de Valladolid

19:00 horas Avda. Fernando Ferreiro, n 1 (Barrio de Los Pajarillos) Animación infantil con Tina y su espectáculo Peña El Huracán

19:00 a 20:00 horas Escenario Casetas Regionales Sesión a cargo de DJs residentes Coordinadora de Peñas

20:00 horas Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco

20:00 horas Sala Borja La casa de Bernarda Alba

20:00 a 23:00 horas Plaza Fuente Dorada Danzando en la calle: Danzaye

20:00 a 23:00 horas Plaza de la Universidad Punto Violeta

20:00 horas Auditorio Feria de Valladolid Lo de ferias: Pucela Olímpica

20:30 horas Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Fran Musical

20:30 horas Aparcamiento Estadio José Zorrilla XXXVII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Nit de Foc' (Casa de Valencia) y Grupo 'Arraigo' (Casa Charra)

20:30 horas Teatro Cervantes Sonia, Fausto y su cuarteto 'Soñando boleros'

20:30 a 01:00 horas Paseo de las Moreras Moreras Beach Fest: Salto Base Band. 'Pucela Flour Party' con la escuela Who is in da house 'Midnight Music Peñas' Djs Joel Morchón, Rubio, Alberto Villa, Mauro y residentes Coordinadora de peñas

21:00 horas Avda Fernando Ferreiro, 1 (Barrio de Los Pajarillos) Concierto de Kurkillo Peña el Huracán

21:00 horas Academia de Caballería Muestra de Escuelas de Baile ProDanza

21:00 horas Plaza Mayor DULZARO

21:00 horas Plaza Marcos Fernández Ganador Summer is music

21:00 a 01:00 horas Zona Moreras Punto Violeta informativo y de asistencia psicológica

22:15 horas Paraje del Caño Hondo Fuegos artificiales. Sesión 3. Pirotecnia Pibierzo (León)

22:30 horas Plaza Mayor Mika

22:30 horas Plaza Marcos Fernández Orquesta Omega