Valladolid conocerá en septiembre el estudio encargado por Carnero sobre el soterramiento: "Es posible"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ya anticipaba en febrero su decisión de encargar un segundo estudio "profundo y riguroso" a un tercero para tomar una decisión "clara y definitiva" sobre el soterramiento.

Y así ha sido. En este momento, la consultora madrileña Eficacia está siendo la encargada de realizar el estudio para que el Ayuntamiento pueda tomar una decisión y saber si, definitivamente, es viable o no. El regidor no se rinde pese a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente certificara meses atrás que es una "entelequia" y que no es viable ni posible.

Un ministro al que ya acusaba de "dar la espalda al mayor proyecto social que pueda tener la ciudad". Sin embargo, no se rinde. Y continúa con sus planes e ideas de llevar a cabo el soterramiento. En este miércoles, 20 de agosto, anunciando las novedades previstas en materia de accesibilidad para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ha reconocido que el estudio está en marcha con un coste de 17.545 euros, tras varios meses analizando los informes de Adif.

"No puedo anticipar nada porque no lo tengo. Está trabajando la consultora y espero que en septiembre, que es el compromiso que tenemos, podamos darlo a conocer a todos los vallisoletanos", aseguraba. Un estudio, realizado por una consultora especializada en gestión integral de proyectos, con el que confía en que los ciudadanos "tengan la oportunidad de ver que el soterramiento es posible".

Por otro lado, en cuanto a la situación de Arco de Ladrillo ha afirmado que "no tiene nada que ver con la posibilidad de integrar o soterrar" sino que, ahora mismo, "no hay alternativas porque no es posible demolerlo". En este sentido, garantiza que este espacio está "al margen de posibles consecuencias de los estudios que pueda realizar Adif o el Ayuntamiento".

"Nosotros ejercemos desde la más absoluta responsabilidad y no vamos a llevar a cabo una decisión que comprometa la movilidad de la ciudad. Con independencia de que consideremos que es mejor soterrar que integrar, antes de ello está la movilidad cotidiana de los vallisoletanos", afirmaba.

Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado ha sido la construcción de la nueva estación de trenes, que lleva aparejado en plan de integración. Unas obras que no se desarrollan dentro del convenio de integración ferroviaria de Sociedad Valladolid Alta Velocidad, sino que son responsabilidad de Adif y que contempla una estación elevada, contraria a lo que defiende Carnero que es el soterramiento.

Una decisión "unilateral" del Ministerio que, critica, cuando se toma hay que "tener en cuenta la opinión de los representantes del territorio y de los ciudadanos".