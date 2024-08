Estafa a varios usuarios con camisetas falsas del Real Valladolid con el logo de la OMS: "Horrible, tiene una serpiente"

El Real Valladolid estrenaba el pasado 26 de julio su nueva segunda equipación para la temporada 2024-25, un diseño que rinde homenaje a la fusión histórica que dio origen al club en 1928. La camiseta conmemora la unión del Club Deportivo Español y la Real Unión Deportiva, dos equipos que, dejando atrás sus diferencias, se unieron para fundar el Real Valladolid Deportivo el 20 de junio de aquel año. La nueva elástica destaca los colores de los clubes predecesores, el azul y el rojo, sobre una base blanca que evoca la 'White Antique'. Y, además, el escudo y el logo de Kappa son holográficos, y cambian de color del rojo al azul según el ángulo de visión.

Segunda equipación del Real Valladolid Real Valladolid

Todo un trabajo creativo que ha generado multitud de comentarios en redes sociales y una gran repercusión nacional. El precio de la camiseta en la tienda oficial es de 85 euros y ya se está sirviendo desde la primera quincena de agosto. Ante tanta popularidad, poco han tardado plataformas como AliExpress en replicar el diseño y venderlo a un precio muchísimo más bajo. Como baja es la calidad.

En una búsqueda rápida en la web de compras china, encontramos que varios usuarios han sido estafados con la compra de esta segunda equipación del Pucela. Aunque visto el precio, era de esperar. AliExpress vende por el irrisorio coste de 2,78 euros (por un descuento del 85%) la famosa elástica del Real Valladolid, acompañado como no, por fotos reales de la misma. Pero cuando los usuarios han recibido su pedido, nada tenía que ver con las fotografías.

Los compradores se han encontrado con una camiseta que lo único que tiene parecido a la real son las líneas rojas y azules y la publicidad de 'Estrella Galicia 0,0'. Y es que ni rastro de los logotipos holográficos que luce la prenda original, y directamente se ha suprimido el logotipo de Kappa.

Camiseta falsa del Real Valladolid AliExpress

Pero lo peor de todo es que el escudo del Real Valladolid ha sido sustituido por nada menos que el logotipo de la Organización Mundial de la Salud. Tal y como recogen las reseñas de decenas de usuarios, que no han dado crédito al producto recibido. Uno comentaba que "horrible, han puesto un escudo que no sé cual es, tiene una serpiente, con ese escudo no puedo llevarlo a ningún sitio".

El logo de la OMS en la falsa camiseta del Real Valladolid AliExpress

Mientras que otro usuario sí reconocía el logotipo y detallaba que "es una camiseta de marinero con el escudo de la Organización Mundial de la Salud. Otros, más resignados, aunque se quejaban de que la camiseta no era lo esperado, añadían que se salva que el tejido no está mal, la usaré para estar en casa".