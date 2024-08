La conmovedora despedida del profesor José Carlos Pastor: “Veo que mi vida no ha sido del todo estéril”

Hay personas que pasan por la vida dejando una huella imborrable, tanto por sus hechos como por la forma en la que transitan por ella. Y José Carlos Pastor Jimeno es una de esas personas. El profesor emérito de la Universidad de Valladolid, oftalmólogo e investigador, y fundador del prestigioso IOBA -Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada- padece desde hace más de dos años un cáncer de próstata con metástasis, que en los últimos días ha dado su peor cara y sentencia definitiva: “Esta vez la broma ha sido grande. El cáncer no se ha parado (la peor) tengo una neumonía, una insuficiencia renal una probable afectación neurológica por medicación. Y por si fuera poco un ileo paralitico que me tiene inflado como un globo. ¿Quién da más? De momento sigo p’adelante”, comunicaba hace tres días el propio Pastor en sus redes sociales, palabras que desencadenaban una oleada de apoyo y solidaridad deseándole fuerza y alabando su valentía y fortaleza.

Desde entonces, cada noticia comunicada ha sido peor que la anterior, aunque José Carlos Pastor ha seguido dando muestra de la lealtad, coraje, humildad, paciencia, generosidad y autocontrol que definen el “código de conducta de los samuráis” con que se describe en su perfil de X.

Y es que a pesar de su grave enfermedad, el profesor ha predicado con el ejemplo, y se ha convertido en fuente de inspiración para todas aquellas personas que afrontan el cáncer gracias a la serenidad y su sentido del humor. Pastor no ha dejado nunca de hacer las cosas que más le gustan, incluso recorriendo en bicicleta decenas de kilómetros al día hasta que le ha sido posible. Siempre con optimismo y su actitud risueña ante la vida.

Hace menos de un día, el reputado especialista reconocía con una admirable serenidad: “Mucho me temo que esto se acaba. Tengo un síndrome de compresión medular porque el cáncer ha progresado y va rápido. Estoy tranquilo y sosegado. Y os escribiré mientras pueda. Y no perderé la ilusión hasta el último minuto”, ante la conmoción de los usuarios de la red social, que han devuelto multiplicado el cariño recibido por el doctor. “Eres un verdadero ejemplo de cómo afrontar la enfermedad con entereza, dignidad e incluso un toque de humor”, “eres una gran persona”; “me partiste el corazón con esa sonrisa”, y cientos de abrazos que no han quedado sin respuesta, ya que a todos ellos ha contestado con la mayor de la comprensión y cariño. Personas que lo conocen, y otras muchas que no, pero a las que ha conmovido su relato.

Hace apenas cuatro horas, este martes 13 de agosto José Carlos Pastor lanzaba su más reciente mensaje -acompañado de su eterna sonrisa- cargado de agradecimiento y que suena a despedida: “Bueno, estoy abrumado y agradecido. He dedicado toda mi vida a cuidar a los pacientes lo mejor posible y a enseñar a los alumnos dando el mejor ejemplo posible. He cometido errores por los que pido disculpas pero veo que mi vida no ha sido del todo estéril. Gracias por expresármelo”.

Desde EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León deseamos a José Carlos Pastor y su familia mucha fuerza para afrontar estos difíciles momentos, con la misma admiración y respeto con que cientos y miles de personas le están acompañando desde el corazón, en la cercanía o en la distancia, agradecidos por el inmenso legado profesional y personal que deja en la sociedad.