CSIF denuncia el "incumplimiento" de la legislación en materia de incendios y pide a Quiñones que no coja vacaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha denunciado este martes el "incumplimiento sistemático" de la legislación en materia de prevención y extinción de incendios en la Comunidad. A través de un comunicado remitido de los medios de comunicación, ha lamentado la "nula planificación" del operativo de la Junta y ha manifestado que aún no se ha publicado la orden anual de guardias para el año 2024. Por ello, piden al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones que "no se coja vacaciones estivales" hasta que no se solucione los "problemas y dotación de medios".

En su escrito, el sindicato ha asegurado que la orden anual debería de haberse publicado antes del 15 de abril, lo que se traduce esto en un "incumplimiento de la normativa vigente". "A pesar de haber transcurrido casi la mitad del periodo de peligro alto de incendios", han añadido.

Una circunstancia que, para CSIF Castilla y León, está provocando una "permanente improvisación", dado que no se establece la planificación de las guardias en los diferentes territorios de la región. "Algo que después de lo vivido en 2022 en Zamora es un auténtico despropósito, además de una imprudencia que compromete tanto la seguridad de los ciudadanos como la de los propios trabajadores del operativo", han puntualizado.

Tras el anuncio de la Junta en el que afirman que para final del presente ejercicio se aprobará el nuevo Infocal, CSIF ha asegurado que "no es cierto que se haya mejorado el operativo de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales desde la catástrofe que vivimos en la Comunidad en el año 2022".

En esta línea, han subrayado que se está "deteriorando deliberadamente" debido a la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, que actúa con una "improvisación recurrente". Han recalcado que existe una "falta de garantía de cobertura en las emergencias por incendios forestales absolutamente inaceptable" y han destacado que el operativo "no está funcionando al 100%".

"Se está faltando a la verdad y, como ejemplo, ahí están los 11 puestos de vigilancia que a día de hoy están cerrados en la provincia de Segovia, como uno de los hechos más sangrantes; o la falta de operatividad de muchas motobombas en prácticamente todas las provincias. También destaca la ausencia del helicóptero de la base de Medina de Pomar en Burgos hasta finales de julio, lo que ha llevado, de facto, a una inoperatividad de estos medios", han explicado.

Por todo ello, el sindicato ha animado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "que no coja vacaciones estivales, hasta que se solucionen los problemas de gestión y dotación de medios del operativo anti-incendios forestales, por responsabilidad hacia los ciudadanos de Castilla y León".