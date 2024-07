Ni Arco de Ladrillo ni Padre Claret: Valladolid se planta ante los nuevos túneles y la integración de Puente y exige el soterramiento

Hoy está siendo un día clave de rechazo de la integración en superficie en Valladolid. En la mañana de este miércoles, 24 de julio, el Ayuntamiento de Valladolid anunciaba, en el transcurso de una reunión telemática del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad su rechazo al proyecto de Adif para el Arco de Ladrillo.

Jesús Julio Carnero reiteraban que la posición del consistorio con el proyecto de construcción del paso inferior pasa por “mantener nuestro informe desfavorable” y dejaba claro que a criterio del Ayuntamiento la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no puede llevar a cabo ninguna actuación en el lugar que implique la demolición de dicho arco.

Ni Arco de Ladrillo ni Padre Claret, porque el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, también ha mostrado su oposición a este tipo de construcciones que entran dentro de la integración en superficie de Puente y Saravia anunciando que no acometerán más que la de finalización del paso de Panaderos.

“No estamos por una integración que no integra. El proyecto es el del soterramiento. No se va a invertir más dinero en actuaciones que sean incompatibles con ello”, ha afirmado José Ignacio Zarandona.

“No gastaremos más dinero en actuaciones que sean incompatibles con el soterramiento y que no aporten nada como el ejemplo de Padre Claret ni a la ciudad ni a los ciudadanos”, ha añadido.

Zarandona ha asegurado que “no es tan fácil continuar con proyectos de esta envergadura”. “Nosotros tenemos el 50% de la participación con la Junta de Castilla y León en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y cuando se aprueban proyectos para estas intervenciones se necesita de una mayoría cualificada que supone un 75% de los votos, no vale solo con el de calidad del presidente”, ha recordado el edil.

El concejal ha vuelto a insistir en que “no estamos por disolver la Sociedad” sino que desde el Ministerio “entiendan que hay que dejar la integración y volver al soterramiento del tren en Valladolid”.

“En la reunión telemática de la sociedad de hoy el presidente ha sido el alcalde de la localidad de Irún. Ahora, en el País Vasco van a hacer soterramientos. ¿Por qué allí sí y en Valladolid se niega?”, ha vuelto a recalcar el edil.

“El Ministerio, desde Madrid, no puede decidir cuál es el futuro de Valladolid”, ha finalizado.

Arco de Ladrillo

En esta mañana, el Ayuntamiento de Valladolid ha manifestado “su rechazo” al proyecto constructivo presentado el 10 de junio y ha añadido que “siguen sin contarnos como se va a completar una obra” apenas sin espacio.

“Los ingenieros aseguran que es difícil concretar el proyecto. No hay espacio ni lugar físico para completar esta obra”, ha añadido el edil de Urbanismo y Vivienda, asegurando que “hay muchas indefiniciones” y rechazando el proyecto de Adif.

“El viaducto no se puede derribar, más aún con Panadero cortado y con Daniel del Olmo necesitando una intervención. No vemos una solución de movilidad que nos ofrezca alternativas a la demolición”, ha informado.

El proyecto de Arco de Ladrillo, por cantidad y presupuesto, para que se pueda licitar necesita ser aprobado por una mayoría cualificada de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por lo que se necesita un 75% de los votos favorables.

Valladolid Toma La Palabra muestra su sorpresa

Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, ha expresado su sorpresa y preocupación tras el anuncio de un consejo de administración telemático realizado esta mañana, del cual su grupo no tenía conocimiento previo. Durante este consejo, el equipo de gobierno decidió rechazar el proyecto presentado por ADIF para el paso de Arco de Ladrillo, una decisión que ha suscitado críticas por parte de Anguita y su grupo político.

"El proyecto de ADIF es técnicamente impecable y cumple con los requerimientos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que no entendemos los motivos detrás de este rechazo", señaló Anguita. "Nos tememos que la justificación no tiene que ver con el caos circulatorio, porque ese problema ya existe y ha sido provocado por las decisiones previas de este equipo de gobierno." Tampoco entiende la portavoz la excusa de la afectación a la fibra óptica del control de tráfico, algo que ocurre en todas las intervenciones y obras de la ciudad y que se solventa sin mayor problema.

La portavoz destacó la necesidad urgente de encontrar una solución definitiva para el paso de Arco de Ladrillo, que no implique seguir gastando recursos en apuntalamientos temporales de una estructura que considera "no tiene ningún futuro". "Necesitamos una solución definitiva, como la que ha propuesto ADIF, para todos los vecinos del entorno y para una entrada crucial de la ciudad. No podemos permitir que el equipo de gobierno siga postergando una decisión cuando la viabilidad técnica del proyecto es clara", concluyó Anguita.

Transportes anuncia un estudio sobre el impacto al tráfico en el nuevo paso inferior de Arco de Ladrillo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé llevar a cabo un estudio de tráfico para evaluar el impacto de las obras de construcción del nuevo paso inferior de Arco de Ladrillo de Valladolid, que sustituirá al actual viaducto, dentro de la operación de integración del ferrocarril. Además, ya han pedido también autorización al Ayuntamiento de la ciudad para acometer esta evaluación.

Así lo trasladó el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, al término de la reunión telemática del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que integran el Ayuntamiento de la ciudad, el Ministerio, a través de Renfe y Adif, y la Junta de Castilla y León. El encuentro abordó el proyecto del paso subterráneo de Arco de Ladrillo, sobre el que el Ayuntamiento plantea objeciones y cree que va a provocar un colapso circulatorio.

En ese sentido, Santano aseguró que la intención del Ministerio es que el proyecto de Arco de Ladrillo, uno de los más importantes de la integración ferroviaria, se pueda “licitar en los próximos meses”, por lo que “para completarlo”, pretende llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias en el tráfico de una “obra importante y necesaria”.

“Somos conscientes de que cualquier actuación en la ciudad tiene sus efectos en el movimiento del tráfico y queremos que con ese estudio el efecto sea el mínimo posible”, afirmó el secretario de Estado ante las dudas del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien advierte de que el viaducto de Daniel del Olmo no puede absorber más circulaciones y que el túnel de Labradores se encuentra en obras.

Asimismo, apuntó que el proyecto está “terminado”, una vez que ha sido “contrastado también” con el Consistorio de la capital. “Aunque hay algunas diferencias técnicas creemos que las podemos resolver a lo largo del mes de septiembre con reuniones que ya les hemos solicitado a los técnicos del Ayuntamiento”, aseguró, si bien el Ayuntamiento emitió una nota de prensa en la que señaló había desestimado el proyecto por motivos técnicos de diseño.