“Me estoy quedando en el chasis”: Cuadrado ensalza la “normalidad” en Vox tras perder la Portavocía

Noticias relacionadas Irene Carvajal, nueva portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid en sustitución de Alberto Cuadrado

En la mañana de este martes, 23 de julio, la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, asumía la Portavocía del grupo municipal de Vox en sustitución de Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el consistorio.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín va a ser el nuevo portavoz adjunto en cambios que, desde Vox, apuntan que se deben “exclusivamente” a “una cuestión de operatividad".

Alberto Toquero, ha hablado sobre la decisión para asegurar que “no entra nunca en Twitter” y que “la concejalía es grande y sacrificada” y que “él tiene una capacidad” añadiendo que “me estoy quedando en el chasis”.

“Hablamos y mis compañeros están dispuestos a echarme una mano. Como no soy político no entiendo esta polémica. No me voy. Irene es la portavoz y Víctor el suplente. Si yo tengo que ir a firmar cosas y demás prefiero que sea así porque es más cómodo”, ha argumentado.

Cuadrado Toquero ha finalizado asegurando que “hay normalidad y no hay problemas” en el Grupo Municipal.