Polémica tras el no concierto de Isabel Pantoja en Valladolid: reclaman más de 300.000 euros

Isabel Pantoja cancelaba, el pasado sábado 27 de julio su concierto en Valladolid que tenía que haberse celebrado el pasado 29 de junio, desde las 22.00 horas, en la Plaza de Toros de la ciudad del Pisuerga en su gira ’50 años’ para hacer un recorrido por toda su carrera musical, a través de sus mejores éxitos de toda la carrera musical.

Por una “crisis de agotamiento” cancelaba el concierto en Valladolid la tonadillera. En las últimas horas hemos sabido que Isabel Pantoja tenía que ser atendida de urgencia en Córdoba tras cancelar este concierto en Valladolid pasando varias horas en el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La cantante sufre, desde hace años, problemas renales que le están pasando factura y que le están golpeando en el peor momento, cuando iba a ser de nuevo protagonista con una gira en la que iba a repasar sus mejores éxitos. La cantante se encuentra ya en casa y reposando para volver a los escenarios.

Sin embargo, la cancelación del concierto en Valladolid ha abierto la polémica. “El tema está en que el concierto se suspendió por la enfermedad de Isabel Pantoja, pero yo no firmo el contrato con ella, sino con Enrique Castilla que es el que compra los derechos de la gira. A día de hoy no me ha abonado nada”, asegura Roberto Martín Sigüenza, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Él es el promotor del concierto de la famosa en Valladolid. Reclama al productor un total de “330.000 euros, 200.000 del caché más 130.000 de la producción”, asegura a este medio.

“Tienen que abonarme esta cantidad porque en caso de enfermedad o de accidente se estipulaba en el contrato que el titular, Enrique Castilla, será el que tendrá que abonar al promotor, que soy yo, la cantidad íntegra del caché más el cien por cien de los gastos incurridos en la producción, los 130.000 euros euros que me he gastado tanto en escenario como en la publicidad, en las sillas y en todo lo que conlleva un concierto de esta envergadura”, nos explica.

A día de hoy, Roberto Martín “no ha recibido ese dinero”, pero asegura que su abogado ya está en conversaciones con el de Enrique Castilla para que “se lo abone”.

“No me he puesto en contacto con Isabel Pantoja nunca porque nos lo tiene que abonar la persona que cuenta con los derechos de la gira”, finaliza nuestro entrevistado.