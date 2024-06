Intrum rebaja el número de despidos en Valladolid, pero los sindicatos explotan

Este miércoles, 12 de junio, se ha celebrado una nueva mesa de negociación sobre el ERE de Intrum que, en principio, iba a afectar a un total de 166 trabajadores en Valladolid. En este encuentro, la empresa ha presentado la primera propuesta del plan social, como han informado, a través de un comunicado conjunto, tanto UGT, como CCOO y CGT, que son las tres fuerzas sindicales en la empresa.

En cuanto a los despidos, la empresa, según la versión de los sindicatos, habría planteado 688 despidos totales “con una reducción irrisoria de 14 personas, dejando la cifra total en ese número”.

En el caso de Valladolid, Intrum habría propuesto “una bajada de 166 a 162 trabajadores despedidos”, como informan a este periódico fuentes de CGT.

“Es inaceptable y hasta insultante y más con la modificación sustancial de condiciones de trabajo que, ayer a mitad de la negociación presentó la empresa a la mesa. No solo no minimiza nada el impacto del ERE, sino que, encima, para las personas que finalmente no nos veamos afectadas, mermaría las condiciones laborales”, añaden desde CGT en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y Léon.

La empresa ha planteado un “20% de bajas voluntarias” y “22 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades” una “cantidad insuficiente y muy por debajo de lo que consideramos justo” apuntan los sindicatos.

También una “drástica reducción de incentivos que afectará gravemente a los ingresos de los que quedan”, señalan.

“Por primera vez en la historia de Intrum, este ERE afecta a todos y cada uno de nosotros. No solo a los compañeros y compañeras que seremos despedidos sino también a los que quedamos que sufrirán variables reducidos e inalcanzables, menos jornada intensiva e incremento de jornadas ordinarias, eliminación de beneficios y mayor carga de trabajo”, apuntan las organizaciones sindicales.

Desde UGT, CCOO y CGT hace un llamamiento a la unidad y la movilización de toda la plantilla y apuntan que “no podemos aceptar esta propuesta que atenta contra nuestros derechos y nuestro futuro".

“No al ERE y a la precariedad”, añaden antes de otra reunión que tendrá lugar hoy y antes de la huelga de 24 horas convocada para el 17 de junio.