El vallisoletano que está detrás del fenómeno viral de la selección española de rugby: "Hay que aprovechar la ola y surfearla"

Desde el pasado 28 de mayo, quizás te estés preguntando la razón de por qué no paran de aparecerte vídeos de la selección española de rugby 7 en TikTok. Un fenómeno viral que se inició con un baile de Manu Moreno que a ritmo de la Macarena ha cautivado a miles de aficionados. Casi cuatro millones de visualizaciones y miles de me gustas y comentarios. Por aquel momento, el perfil de la Real Federación Española de Rugby tenía unos 31.000 seguidores. Hoy, apenas una semana y poco después, ya son más de 130.000.

Pero es que el fenómeno viral de la Real Federación Española de Rugby tiene nombre y apellidos. Y es vallisoletano. Además de los y las jugadoras, que son realmente los protagonistas, detrás de todo este 'boom' está Javier Alonso Mesonero, un joven de 25 años de Valladolid que es el Community Manager y encargado de las redes sociales de la institución. "Ahora hay que aprovechar la ola y surfearla", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Javier, que se graduó en Periodismo por la Universidad de Valladolid en 2020, es el encargado de las redes sociales de la federación desde febrero de 2023. Lo que seguramente no se esperaba es ser el culpable de un fenómeno que ha enganchado a miles de personas al rugby. Su estrategia en TikTok ha llevado su plan de comunicación a ser noticia en los últimos días de varios medios nacionales. "En TikTok lo teníamos clarísimo. Queríamos apostar por esta red social con los chicos y las chicas de rugby 7 porque normalmente viajan por todo el mundo y no tienen torneos en casa. Era la primera vez que se jugaba en Madrid", explica Mesonero.

Tanto staff como los equipos no les pusieron ningún problema, asegura, lo que ha ayudado a que todo este ecosistema triunfe en redes sociales. "Nos sentíamos como uno más y grabábamos absolutamente todo. De ahí la naturalidad de los chicos ante mi cámara. Tenemos bastante buena relación y esos vídeos tan espontáneos ha hecho que a la gente les guste", añade.

Además del crecimiento exponencial de seguidores - cabe destacar que en el momento de la entrevista hace pocos días eran 74.000 y hoy superan los 130.000 -, también se le suma un incremento del "80 o 90% en reproducciones y likes". "Está siendo tremendo", reconoce el CM de la Real Federación Española de Rugby.

Detrás de todo este 'boom', existen unas razones que, en opinión de Javier, son el mostrar unas rutinas que la gente "no está habituada porque están todo el rato por el mundo". "No conocen cómo es una dinámica durante un torneo de estos chicos", puntualiza el periodista. Desde aquel vídeo de Manu Moreno bailando la Macarena, el joven vallisoletano se percató del éxito y optó por "grabar absolutamente todo".

Dentro de cualquier estrategia comunicativa, existen unos objetivos. Si nos ceñimos a las redes sociales, puede ser sencillo cuantificar el impacto, pero hay otros aspectos que quizás sean más difíciles de medir, como son la fidelización del público. No obstante, esto es algo que Javier Alonso ha tenido la oportunidad de corroborar. "Es una de las grandes preguntas e incógnitas de todo esto, pero el otro día en el estadio había gente que no conocía el rugby. Han comprado una entrada para ver el torneo que se celebró en el Cívitas Metropolitano. Eso es tremendo. Si conseguimos que la gente haya visto este torneo y los vídeos y les guste el rugby superbién", afirma.

Aficionado al rugby desde que es bien pequeño, Javier Alonso Mesonero vive ahora el sueño de poder aportar al deporte que siempre le ha gustado. "Que se hable de rugby es algo muy bonito porque no se hace todos los días. Somos un deporte minoritario en España, por desgracia, aunque esperemos que poco a poco dejemos de serlo", desea un joven vallisoletano que ha revolucionado las redes sociales.

"El 7 se engloba dentro de un ámbito más festivo y de show"

A la hora de preparar la estrategia comunicativa con el torneo de rugby 7, Alonso Mesonero relata que esta categoría se engloba "dentro de un ámbito más festivo, de show y espectáculo". "Queríamos grabarlo absolutamente todo. Esos bailes que se han hecho virales literalmente eran a uno o dos minutos de salir al campo a jugar", recalca.

Y es quizás ahí, ese punto de "naturalidad", lo que ha podido llevar al éxito en redes sociales. "El rugby es muy serio y de concentración, pero también tiene una parte lúdica y festiva que era bastante explotable. En ese sentido no tenemos ningún tipo de filtro, evidentemente respetando la intimidad de algunas cosas de los jugadores, pero literalmente el contenido o el filtro a seguir ha sido que la gente conozca todo de las rutinas de estos jugadores y jugadores", insiste.

"La naturalidad y que los chicos reaccionen delante de una cámara como si no la hubiera", espeta un Alonso Mesonero dando la explicación a todo este éxito comunicativo. Y es que el CM de la Federación de Rugby destaca que los jugadores, cuando tienen la cámara delante, "no tienen que actuar de una manera diferente". "No están en ninguna situación forzada ni exagerada", subraya.

Con la fórmula del éxito sobre la mesa, el joven vallisoletano artífice del fenómeno viral del rugby español pretende que este 'boom' se alargue en el tiempo para seguir dando a conocer un deporte que ha mamado desde pequeño.