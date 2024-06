“Temí por mi vida”: el escalofriante relato del hijo de Dionisio tras el disparo mortal de El Chiqui a su padre en Santovenia

En la mañana de este lunes, 3 de junio, se ha desarrollado la segunda jornada del juicio por el doble crimen de Santovenia en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, después de la conformación del jurado y de la declaración de El Chiqui el pasado viernes, 31 de mayo.

“Solo quería asustar”, aseguró P.A.S.H, más conocido como El Chiqui, añadiendo que nunca tuvo intención de matar a ningún guardia civil, tras el presunto asesinato de Pedro Alfonso Casado, el teniente coronel de la Benemérita que falleció aquel fatídico 1 de julio de 2022.

La Fiscalía pide para el presunto autor del doble crimen 58 años de prisión por un total de cinco delitos. 20 años por el presunto delito de asesinato. Ocho años por el de asesinato en grado de tentativa, otros cuatro por secuestro, 24 más por el de asesinato con atentado y dos por tenencia ilícita de armas.

El relato desgarrador del hijo de Dionisio

En la mañana de este lunes, 3 de junio, el hijo de Dionisio, Aitor, ha respondido a las preguntas de la fiscal y también de las distintas acusaciones, después de lo ocurrido aquel fatídico 1 de julio de 2022.

“Fui a buscar a mi padre al hospital. No quiso denunciar a El Chiqui porque era su amigo. En la vida he visto a mi padre con un arma de fuego. Al llegar del hospital, estaba con mi padre y dimos golpes a la puerta de la casa en la que estaba El Chiqui. Después, disparó a mi padre”, ha asegurado en el juicio Aitor, el hijo de Dionisio.

En una declaración escalofriante, ha afirmado que “escuchó un disparo” y se “dirigió hacia el cuerpo de su padre” quedándose “en shock” y añadiendo que al dirigirse hasta su padre tras recibir el disparo vio al acusado que “intentaba recargar” para dispararle a él.

“Me metí al ascensor y vi que me apuntaban por lo que salí corriendo. Vi como El Chiqui salía para intentar alcanzarme y apuntándome. Yo solo pensaba en salvar mi vida y pedir ayuda para mi padre”, ha apuntado en su declaración el hijo del asesinado Dionisio.

Además, ha apuntado que “en ningún momento” Dionisio amenazó a El Chiqui.

Los llantos de la mujer de Dionisio en su declaración

En la mañana de este lunes, 3 de junio, justo después de declarar Aitor, lo ha hecho Carolina, la mujer de Dionisio. Ella ha confirmado que la relación entre El Chiqui y Dionisio era “como si fueran hermanos” y ha querido confirmar que el acusado “estaba presente” en la pelea previa que acabó siendo el desencadenante de todo.

“Mi marido no quería denunciar a El Chiqui. Por eso se marchó antes del hospital. Yo me quedé en el Clínico siendo atendida de mis heridas. Dionisio no amenazó de muerte a El Chiqui y no tenía armas de fuego”, ha asegurado ante el juez Carolina, en unos 20 minutos de declaración entre lágrimas al recordar lo vivido y la muerte de su marido tras el disparo a bocajarro.

“Llamé por teléfono a mi marido y me lo cogió. Oía voces de fondo. Me dijeron que habían pegado un tiro al ‘Dioni’ pero que le llevaba al hospital. Cuando yo volvía a Santovenia me dijeron, tras otra llamada, que estaba muerto”.

La mujer de Dionisio ha confirmado que, tras la pelea previa, El Chiqui “cogió la moto y se fue” y ha vuelto a recalcar la “buena” relación entre su marido, ahora fallecido, y el acusado.

También han pasado por el banquillo hermanos de Dionisio, un total de tres, para reclamar compensación económica tras el crimen. Y el presidente de la comunidad en la que se produjeron los hechos aquel 1 de julio de 2022.

La exmujer confirma que El Chiqui “había consumido” drogas y alcohol ese día

También Carolina. La exmujer de El Chiqui ha sido la primera en declarar a eso de las 9.50 horas de esta mañana de lunes, 3 de junio. Ha confirmado también la buena relación que existía entre su exmarido y Dionisio.

“Nos vamos de la casa porque tenemos miedo de Dionisio y de su familia. Iván (el novio de una de las hijas de El Chiqui) se quedó protegiendo la casa. Mi marido se queda para proteger tras recibir amenazas”, ha apuntado en la declaración.

La exmujer de El Chiqui ha añadido que, en el día de autos, el acusado había “consumido cocaína, heroína y bastante alcohol”, el día de autos.

La hija también confirma que su padre iba “bebido y drogado” y habla de una agresión previa

“La mala relación de mi padre no era con Dionisio sino con su mujer Carolina. La amistad duró hasta que me pegó el hijo de Dionisio. Mi padre intentó arreglarlo, pero la relación se acabó”, ha asegurado Nagore, la hija de El Chiqui.

Ella ha sido la última en declarar antes de que se haya efectuado un receso, a eso de las 11.30 horas asegurando que llamó a su padre tras la pelea previa porque “tenía mucho miedo” y afirmado que el acusado “iba bebido y drogado”.

“Yo tenía mucho miedo después de que Aitor me pegara. Mi padre intentó arreglarlo, sin éxito. Dioni nos amenazó de muerte cuando estábamos hablando con la Guardia Civil. Tú, y los hijos de puta que se han ido estáis muertos. Nos dijo que esa noche íbamos a morir”, ha añadido Nagore.

Ha confirmado que, esa noche, ella y su madre se fueron de la casa y que en la misma quedó Iván y El Chiqui, antes de que este acabara con la vida de Dionisio presuntamente, primero, y del guardia civil Luis Alfonso Casado, después.