Las guarderías privadas de Valladolid podrán usar espacios públicos como patio

Un problema menos para las escuelas infantiles y guarderías privadas de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid se ha comprometido a ceder parte del espacio público para que puedan cumplir con uno de los requisitos que se exige desde la Junta de Castilla y León para conocer la gratuidad en la educación infantil.



Es uno de los problemas que más se están encontrando los centros, ya que muchos no contaban con este espacio exterior. La norma exige tener un patio exterior de 75 metros cuadrados, del que en algunos casos no se dispone, por lo que son varias las escuelas municipales que habían reclamado al Ayuntamiento que las cedieran este espacio para convertirlo en patio.

[Guarderías privadas en peligro: la Junta les exige patio exterior y reclaman a los Ayuntamientos poder usar los parques]



El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, confirma a este periódico que se ha llegado a un acuerdo hace unos días para permitirlo, ya que “no ha sido fácil porque es un lío”. Las escuelas infantiles autorizadas solo podrán disponer de estas zonas durante el horario escolar y deberán delimitarlas con elementos móviles como balizas para luego proceder a su retirada. Por supuesto tendrán que dejarlo todo limpio y están sujetos a la vigilancia policial. También se pide que nada interfiera con el tráfico de la zona, o con los recorridos peatonales que sean peatonales. Asimismo, tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes que cubra a alumnos y docentes.

"Es complicado"



“Es una figura que es nueva, porque no es un andamio o una terraza, es una tipología nueva y había que analizarlo”, aclara Saravia, quien recuerda que en un principio se contempló la concesión del espacio como tienen las terrazas cubiertas de los bares, que se encuentra en un espacio público y que se concede a alguien durante cierto tiempo con unas condiciones y pagando un canon. Algo que en este caso no se puede hacer porque es “muy complicado”. Así, la forma de proceder para las escuelas infantiles de Valladolid será mediante una solicitud de espacio público donde informen de la superficie que necesitan y las características del acotamiento, horas y días de uso. Y desde el Servicio de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento se les concederá abonando una tasa. El plazo para la solicitud ya está abierto.



De momento ya se han realizado varias peticiones de centros, seis en concreto, y se espera que sean más en las próximas semanas. Esto no será gratis, ya que los propietarios de las guarderías deberán de pagar una tasa de “poco dinero” según Saravia. Algo similar, ha apuntado, a lo que se está llevando a cabo en Burgos, que “será el modelo a seguir” donde el Ayuntamiento ha impuesto un canon de 115,31 euros al año para hacer uso de ese espacio en base a la ordenanza reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones de dominio público. Y es que cada ayuntamiento está regulando esta situación con las escuelas privadas.

