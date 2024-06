El proyecto de la Diputación de Segovia que fue pionero en 2021 en CyL y que afianza su éxito con su tercera unidad

La Diputación de Segovia, con el apoyo de la Juna de Castilla y León, ha inaugurado este viernes la tercera unidad de convivencia en el CAPDI Los Juncos tras invertir 552.472,74, de los que 550.000 han sido financiados con fondos europeos. Fue en junio de 2021 cuando se estrenó este modelo en este centro, siendo la primera unidad de este modelo en la Comunidad para personas con discapacidad intelectual.

Tres años después, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha regresado a Los Juncos para acompañar al presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y la directora del centro, Angustias Sernández, e inaugurar Los Linares, esta nueva unidad que se une a La Casa Malva y a la Olvalvilla.

Con el nombre de Los Linares y una inversión de 552.472,34 euros, de los cuales 550.000 euros -prácticamente la totalidad de la cuantía- proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE con fondos Next Generation, la nueva Unidad de Convivencia es, desde el mes de marzo, el hogar de dieciséis personas, quienes, distribuidas en ocho habitaciones dobles, forman ya una nueva familia dentro de la propia familia del centro.

Así lo recalcaba también Miguel Ángel de Vicente, quien, echando la vista atrás y haciendo alusión a una conversación personal se preguntaba “quién nos iba a decir hace siete años que, después de este tiempo, que no es mucho, estaríamos celebrando que el centro cada vez pasa más de ser un centro a convertirse en una casa, en un hogar”. Y es que, con esta nueva Unidad de Convivencia, son ya treinta seis las personas que habitan bajo este modelo de residencia en el que disponen de una habitación personalizada con baño y un equipamiento propio de cualquier casa; con cocina-comedor y un amplio salón.

Además, en el caso de Los Linares, donde cuatro de las habitaciones son especialmente amplias, con el fin de que las personas con mayores necesidades de apoyo físico puedan moverse mejor, la Unidad de Convivencia también cuenta con un patio interior adaptado y accesible en el que los habitantes de Los Linares podrán disfrutar, de manera especial, de la tranquilidad de las tardes y noches de verano.

“El centro no deja de superarse; de convertir sus muros en paredes de papel pintado, sus patios en jardines o las horas de comedor en tiempo de sobremesa”, observaba Miguel Ángel de Vicente, quien, en sus palabras, no olvidaba la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad de los trabajadores que hacen posible cada día este modelo de atención centrada en la persona. “Supongo que en las casas de los hermanos, padres o abuelos que hoy comparten, no sólo esta inauguración, también este Día de la Familia que celebramos cada año, ya tenéis un hueco entre los marcos de las fotos de los seres queridos”, concluía De Vicente dirigiéndose al equipo de profesionales del CAPDI y, de manera especial, de la Unidad de Convivencia recién estrenada.

Por su parte, Isabel Blanco también dirigía unas palabras a los asistentes al acto, que minutos después de la inauguración compartían mesa y mantel en las instalaciones del centro. Destacando el trabajo realizado desde el Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia por mejorar las condiciones de accesibilidad, facilitar la independencia y mejorar la calidad de vida de las personas que residen en sus centros dependientes, procurándoles, además, un trato cercano en un entorno seguro, la consejera señalaba que “el modelo centrado en la persona, con las Unidades de Convivencia como eje, es la vía para garantizar la calidad en la atención y la protección a los colectivos más vulnerables”.

Además, Blanco añadía que “estos inmuebles deben disponer de espacios físicos que permitan que los residentes se sientan como en su propio hogar y vean a sus compañeros como su propia familia”. La titular de Familia también ha querido destacar la importancia de las entidades locales en el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León en general y en el sistema de cuidados en particular.

Con la inauguración de esta Unidad de Convivencia, el CAPDI Los Juncos continúa mejorando sus prestaciones y aumentando la calidad de vida de las personas que viven en el centro, que también han experimentado la transformación del antiguo comedor en un espacio polivalente. Gracias a un proyecto que también está dotado de fondos europeos, la reforma, con una inversión de 67.547,35 euros, permitirá dedicar la sala a talleres, actividades de terapia ocupacional, fisioterapia o espacio multisensorial, entre otras.