Podemos, sobre la investidura de Clara Martín: “Nosotros no damos cheques en blanco”

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, remarcó hoy, sobre la postura del grupo municipal ante la investidura como alcaldesa de Clara Martín, que "su apoyo al gobierno está condicionado a acuerdos y medidas concretas que se deben cumplir", según informa Ical. "La ciudadanía ya sabe que nosotros no damos cheques en blanco”. San Juan insistió en que están dispuesto a escuchar la hoja de ruta de Martín pero que “se equivoca quien dé por hecho que el apoyo de Podemos a la investidura de Clara Martín”.

San Juan dijo que Podemos no forma parte del gobierno de la ciudad, así como que siempre dejaron claro que, “por lealtad a la mayoría progresista”, su apoyo al gobierno está condicionado a acuerdos y medidas concretas que se deben cumplir. El actual mandato comenzó con un acuerdo de investidura a Clara Luquero que tiene aún muchas cuestiones por cumplir. “Después llegamos a varios acuerdos presupuestarios, el último para el ejercicio 2021, del que también queda buena parte por cumplir.

Guillermo San Juan resumió que más de la mitad de este acuerdo no se cumplió. “Precisamente por eso, este año 2022, el gobierno municipal no ha contado con nuestro apoyo para sacar adelante los presupuestos de este ejercicio”, resumió, para reiterar que están dispuestos a sentarnos a hablar con Martín, a escuchar cuál es su hoja de ruta para este último año de mandato, qué piensa cumplir de todo lo acordado con nosotros y qué medidas no van a ser capaces de terminar. “Se equivoca quien dé por hecho que el apoyo de Podemos a la investidura de Clara Martín”, finalizó.

