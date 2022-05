El buen samaritano que devolvió 14.000 euros en Valladolid: “Volvería a hacerlo”

Noticias relacionadas Un joven de Valladolid se encuentra casi 14.000 euros y lo entrega a la Policía

“Volvería a hacerlo. Si realicé está acción una vez, ¿Por qué no dos? Soy pobre y pensé que esta persona podía necesitar el dinero y que no le haría gracia perderlo por lo que no dudé ni un momento”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Andrés Rodríguez Antuñano.

Este asturiano, nacido en Oviedo y de 26 años, llegó el pasado 6 de mayo a Valladolid para visitar a una amiga que está cursando el master de psicología en la ciudad del Pisuerga. Amante del skate y de la fotografía, llevó a cabo el pasado 8 de mayo una acción cargada de solidaridad al devolver, a la Policía Nacional, 13.960 euros.

“Estábamos a punto de volver a nuestras casas tanto Irene, Marta, Pedro y yo. Pasábamos por una recta, cerca de la Plaza Tenerías. Yo soy muy curioso y vi un saco en el suelo. Lo cogí, lo abrí y vi un saco lleno de sobres. Les dije a mis amigos: ¿Os imagináis que es dinero? Abrí uno de los sobres y eran todo billetes de 20 y de 50 euros”, nos cuenta Andrés.

El hallazgo se produjo sobre las 13.00 horas de ese domingo. Posteriormente, el asturiano, junto a sus tres amigos, acudieron a la Jefatura Superior de Castilla y León de la Policía Nacional, en la calle Felipe II, para entregar el dinero a los policías de seguridad.

“Nos dio miedo. Nos movimos y nos paramos en un banco para hablar entre los tres y llegamos a la conclusión de que teníamos que devolverlo a la Policía porque el dinero no era nuestro”, confiesa el de Oviedo.

Añade que, “en ningún momento tuvieron la intención de quedárselo” porque esta importante cantidad de dinero “no era suya”. “Es como si te encuentras joyas en la calle”, matiza.

“Me gustó hacerlo peliculero. No todos los días encuentras esta cantidad de dinero. Llegué a la comisaría y, con un movimiento envolvente, estampé el dinero contra la ventanilla. Dije que venía a devolver 14.000 euros y el Policía me dijo que no le había pasado esto en 31 años”, confiesa.

Cuando los agentes llegaron a la comisaría de las Delicias con la bolsa, les informaron de que una ciudadana estaba poniendo una denuncia por la pérdida de una cantidad de dinero que coincidía con lo entregado por el joven.

La mujer comunicó a la Policía Nacional que cuando se dirigía a una sucursal bancaria a ingresar el dinero de la recaudación de varios días, del establecimiento donde trabajaba, debió extraviarlo, por lo que los agentes tras comprobar que era la legítima propietaria le hicieron entrega del mismo.

“Hablamos con ella. Nos contó la historia. Era la responsable de un negocio de Valladolid y su recaudación de la semana. Le habíamos salvado el mes”, confiesa Andrés, tras hablar con la dueña que recuperó, por suerte, su dinero.

Un buen samaritano, ovetense, y una acción cargada de solidaridad.

Sigue los temas que te interesan