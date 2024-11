Isidoro Alanís, presidente de la empresa familiar: "No podemos aguantar las críticas injustas y sin razón de los ministros de España"

Noticias relacionadas La Junta reafirma su compromiso con la economía social que genera casi 29.000 empleos en Castilla y León

Alrededor de 120 empresarios procedentes de Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y de diferentes provincias de Castilla y León se darán cita mañana y el viernes en Salamanca en el VI Encuentro Interregional de la Empresa Familiar.

El presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León y anfitrión, el salmantino Isidoro Alanís, fue muy duro en sus críticas al Gobierno. Así, dijo que "no se puede estar continuamente acusando y desprestigiando a la empresa de bienestar, haciendo acciones concretas para disminuir la productividad de las empresas".

Preguntado por los medios de comunicación a qué acciones se referían, alegó que "una concreta no puedo decir porque son todas. La última, sin lugar a dudas, que es ya el punto máximo de sin razón, han sido las críticas a las empresas con la DANA".

Encuentro de la Empresa Familiar de España en Salamanca

Prosiguió Isidoro Alanís explicando que "no se puede admitir que la vicepresidenta del Gobierno de España critique a las empresas y solamente tenga, en lugar de ponerse a trabajar en la reconstrucción, la obsesión de criticar a las empresas, diciendo que exigimos a los empleados irse a trabajar".

Según Isidoro Alanís, mandatario a su vez de la multinacional salmantina Global Exchange, “no se puede reducir la jornada laboral”, porque, desde su punto de vista, “no podemos ir a ser menos productivos en España”, ya que, en su opinión, “ese no es el camino de progresar como sociedad”.

“Que no nos confundan. Al final, las empresas necesitamos ser más productivas porque competimos con todos los países del punto. Por lo tanto, reducir la jornada laboral es un craso error. Y hacerlo por decreto ley, los que se vanaglorian de negociar todo y de hablar con todo el mundo y de ser muy demócratas, creo que no lo son. Entonces, no a la reducción a la jornada laboral y menos con estas formas”, zanjó en este sentido.

Como presidente de la empresa familiar de Castilla y León, explicó Alanís, "me gustaría poder comunicar y transmitir que no se puede acusar y estar en estas campañas por parte de ministros del Gobierno de España. Acusando a las empresas familiares".

Alanís cree que "aparte de que sea injusto, las críticas permanentes que se hacen lo que va a ir en contra de nuestro país. Las empresas somos el eje fundamental del este Estado de bienestar. No podemos aguantar continuamente las críticas sin razón, sin sentido e injustas de parte de los ministros de España".

Finalmente, abundó en que "debemos progresar y tener un Estado de bienestar y mantenerlo, porque nosotros somos el fundamento del sustento del mismo. Las empresas familiares somos el 90% del tejido empresarial de España. Y somos la raíz de los ingresos públicos que, gracias a esos ingresos de los impuestos, podemos permitirnos este Estado de bienestar".

El encuentro

El encuentro tiene como objetivo fomentar y estrechar lazos entre los miembros de las diferentes asociaciones territoriales de empresa familiar, y poner en común algunos aspectos que inciden en la actividad y continuidad de este tipo de compañías.

Para ello, los asistentes participan este viernes en una jornada de trabajo en la Hospedería Fonseca, que es inaugurada por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, y el director de Territorios y Redes de Abanca, Gerardo Fuertes.

Esta jornada contará también con la participación del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el economista José Carlos Díaz, el cineasta y escritor Rodrigo Cortés, las empresarias Isabel M.ª García (Fuerte Group Hotels) y Carmen San Martín (Bodegas De Alberto) y el socio de Cuatrecasas Jorge Arbex

Liderazgo de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, agradeció que "la ciudad haya sido la elegida para este encuentro de la Empresa Familiar y con empresarios de varias comunidades autónomas. Además, nuestro orgullo porque el presidente de la empresa familiar de Castilla y León sea un salmantino".

También se congratuló García Carbayo de que "nuestros empresarios, los salmantinos, cada día sean más fuertes y tengan más presencia, tanto en el panorama nacional como en el caso de Isidoro Annalis, internacional. Ese liderazgo es el que queremos que exista en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma como fuente de creación de empleo y de creación de riqueza".

"Ese es nuestro principal reconocimiento a los empresarios. En el caso de los empresarios familiares, ese esfuerzo por mantener, consolidar los negocios y pasarlos de padres a hijos, es importante para consolidar también población en nuestras ciudades y en la provincia de Salamanca", argumentó el alcalde.

Esta es "una extraordinaria oportunidad también para dar a conocer cuáles son los proyectos de ciudad en los que estamos embarcados junto a los empresarios. Esta es una ciudad ideal para invertir, con mucha pujanza, que desde la estabilidad política, económica y social está apostando por abrir nuevas vías de desarrollo empresarial e industrial, fundamentalmente, en torno a la logística y al desarrollo tecnológico, con proyectos muy importantes, también con financiación de la Junta de Castilla y León".

Reunión Sánchez y Mañueco

Entre las peticiones que realiza el alcalde de Salamanca al Gobierno de España, cuyo presidente mantiene hoy una reunión con Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde recordó que "está pendiente la extensión de la cuarta frecuencia Alvia con Madrid a fin de semana. Pedimos ya una quinta frecuencia con Madrid".

También recordó que Mañueco lleva "la recuperación del tren Ruta de La Plata. El tren rápido desde Portugal tiene que pasar por Salamanca y, sobre todo, lo más urgente para desarrollo del Puerto Seco, la electrificación de la vía férrea de Salamanca, que lleva cuatro años de retraso y es vital que se desarrolle lo más rápidamente posible para que el Puerto Seco pueda ser un éxito.

Respecto a lo que espera de esa reunión, Carlos García Carbayo recuerda que "francamente hasta ahora, lo único que hemos obtenido han sido migajas y después de mucho pedir, de mucho reivindicar, de llenar la Plaza Mayor de Salamanca para exigir nuestros derechos, que eran lo que ya teníamos y nos habían retirado".

Y finalizó tajante, "o sea, que no espero gran cosa. Ciertamente lo que sí espero y creo que es necesario, es que nuestro presidente regional sea fuerte en esa reivindicación, porque es la única forma de conseguir algo, como se ha demostrado, sólo desde la unidad y desde la fortaleza de la reivindicación se pueden conseguir cosas con este Gobierno, por desgracia".