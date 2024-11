Rui Ventura sitúa a Pinhel en el epicentro del mundo del vino con una esmerada feria de la Beira Interior

La 9ª edición de la Feria del Vino de Pinhel, conocida como Beira Interior - Vinos & Sabores, abre sus puertas con una esmerada puesta en escena y la 'delicatessen' de sus productos, que promete un fin de semana lleno de experiencias enogastronómicas.

El evento fue inaugurado por el secretario de Estado de Economía del Gobierno de Portugal, João Rui Ferreira, quien destacó "el crecimiento de la región de la Beira Interior basado en la valorización de los recursos".

Rui Ferreira también recordó "la capacidad de transformación y afirmación de la marca Beira Interior, que allana el camino para la creación de valor, porque el futuro pasa necesariamente por la internacionalización".

Por su parte, el presidente de la Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, agradeció a todos los miembros su presencia y el esfuerzo realizado para "la ratificación de los vinos de la Beira Interior, incluida la organización de este evento, que llega a su 9ª edición".

Destacó Rui Ventura "la importancia del sector agrícola para el concejo de Pinhel y la región de Guarda, con un énfasis natural en la viticultura y la olivicultura, que se renuevan constantemente y se adaptan a las nuevas exigencias del mercado".

El presidente de la Comisión Regional del Vino de Beira Interior, Rodolfo Queirós, rcordó que esta Comisión lleva dos décadas trabajando y los resultados "empiezan a dar sus frutos".

Tras la sesión inaugural, que contó con la presencia del diputado de Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca y alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, junto a la vicepresidenta de la Câmara, Daniela Capelo, comenzó la visita el evento, que cuenta con unos cincuenta expositores y varios restaurantes. El programa del evento incluye varias catas de vino y showcookings, un seminario y varios eventos musicales.

'Press Choice'

Ya se conocen los resultados del concurso 'Press Choice' de Beira Interior - Vinos y Sabores. Se cataron y evaluaron 54 vinos de los 24 productores participantes en esta edición.

Cabe destacar la concesión del 'Gran Premio de la Prensa' a Aforista Reserva 2022 (blanco) y Beyra Grande Reserva 2021 (tinto).

"Enhorabuena a los vinos de Beira Interior" que, en opinión de Luís Lopes, director de la Revista Vinho - Grandes Escolhas y presidente del jurado, "son cada vez mejores y más sorprendentes, a juzgar por las puntuaciones obtenidas".

Los 'Blancos de Beira Interior' fueron protagonistas en la primera cata de vinos organizada y comentada por Luís Lopes.

PROGRAMA

SÁBADO 16

12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração

14h00: SEMINÁRIO

INTERNACIONALIZAÇÃO dos Vinhos da Beira Interior

Venha ouvir e falar com profissionais da área

Oradores convidados:

Frederico Falcão | Presidente da ViniPortugal

Maria Miguel Manão | Export & Marketing Manager – Adega de Cantanhede

Tiago Cristóvão | Export Manager – Quinta do Cardo

Renata Abreu | Empreendedora e Formadora

Moderadora:

Madalena Ferreira | Jornalista SIC

(Sala Seminários)

16h30: SHOWCOOKING

Nélson Carvalho e Maria Rosa Carvalho | Restaurante Soadro do Zêzere | Valhelhas

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

17h30: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Uma Viagem pelos Vinhos Brancos da Beira Interior

Tiago Macena | Enólogo

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

18h30: ENTREGA DOS DIPLOMAS DO CURSO DE ESCANÇÃO

Parceria Escola de Hotelaria de Portalegre e Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior

(Salão Beira Interior - Vinhos & Sabores | Palco Principal)

19h00: SHOWCOOKING

Chef José Alexandre (Lisboa)

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

20h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Uma Viagem pelos Vinhos Tintos da Beira Interior

Tiago Macena | Enólogo

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

21h30: JOÃO FARINHA – Fados de Coimbra

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

22h30: MIGUEL SILVA Chillout Sessions

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

00h00: Encerramento

DOMINGO 17

09h00: MARATONA BTT – Pinhel Cidade Falcão 2024

(Início junto ao Pelourinho – Praça Sacadura Cabral)

12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração

16h00: SHOWCOOKING

Chef Martins | Associação AcriGuarda | Guarda

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

17h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Tintos da Beira Interior – Altitude e Terroir

Paulo Vale | Escanção

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame